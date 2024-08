Fiuk desabafa após críticas por texto polêmico sobre o pai, Fábio Jr.

Fiuk virou motivo de assunto nas redes sociais ao longo deste último domingo (11), em pleno Dia dos Pais. Isso porque, o cantor chamou a atenção ao fazer um desabafo sobre o pai, Fábio Jr., em que criticou sua ausência.

O texto, apesar de comovente e polêmico, no entanto, não pertence ao ex-participante do BBB 21. No X (antigo Twitter), internautas apontaram que ele teria tirado o trecho de um acervo online de frases. Após a repercussão, o próprio admitiu, e explicou o motivo.

Através dos Stories do Instagram, Fiuk confessou que chegou a escrever uma música sobre a situação. "Eu peguei! Eu fiquei escrevendo tantas coisas ontem, eu cheguei a escrever uma música que eu não gostei de ouvir. Ela estava pesada, com umas coisas que, por mais que eu estivesse sentindo, eu sou amor", disse.

"Ódio no coração"

"Me dá vontade de falar um monte de coisa? Me dá, mas eu comecei a ler coisas, a procurar alguma frase que resumisse meu sentimento em uma coisa mais pura, uma coisa mais tranquila, sem muito ódio no coração, e aí achei essa frase. E prefiro nem postar as coisas que eu escrevi, a música que eu cheguei a escrever, prefiro deixar gostosinho assim", explicou Fiuk, que não detalhou a razão do afastamento com Fábio Jr., mas desabafou.

"Torço para que tudo dê certo, não tenho mais espaço para coisa ruim aqui dentro. Desejo, de verdade, que tudo fique bem para todos nós, filhos, que vão ser pais um dia. Quero muito ser pai. Vai dar tudo certo. Estamos juntos nessa luta", pontuou ele.

