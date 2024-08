Amanda Kimberly, mãe de Helena, a terceira filha de Neymar, utilizou as redes sociais e reagiu em forma de revolta após ter sido apontada como amante do jogador de futebol.

Através dos comentários na publicação de uma página no Instagram, a modelo e mãe da caçula do craque da Seleção Brasileira disse à internauta que poderia juntar as provas e acionar um advogado.

"O povo, ‘Ah, deixa a mulher quieta’. Deixa nada! É amante, não ter que ter paz. E antes que falem que tem que atacar o Neymar, ataquem os dois então. Porque o hate todo vai para a Bruna [Biancardi], que é a única inocente nessa história", disparou a usuária.

Em resposta, a mãe da filha de Neymar escreveu, sem papas na língua: "Já prepara o advogado então e as provas dessa história sem cabimento, que está afirmando o que não sabe. Ainda me segue a gatinha (risos)", escreveu Amanda Kimberly.

Por falar no assunto, inclusive, a influenciadora digital se pronunciou recentemente sobre os rumores de que teria engravidado durante um caso de Neymar, enquanto ele estaria com a atual namorada, Bruna Biancardi, mãe de Mavie, de 10 meses, mas negou ter sido amante.

O post Amanda Kimberly ameaça ir à Justiça após ser acusada de ser ‘amante’ de Neymar foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.