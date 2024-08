Carolina Portaluppi pede ajuda contra assediador e acaba sofrendo mais assédio

No último domingo (11), Carolina Portaluppi fez uma publicação nas redes sociais expondo um assediador que vive lhe mandando mensagens abusivas no Instagram. Em seu post, a filha de Renato Gaúcho pediu ajuda dos fãs para denunciar o homem.

"Vocês consideram isso um assédio???? Provavelmente esse post não vai ficar no ar muito tempo mas eu gostaria de expor esse ser humano porque tudo tem limite! E é bom para vocês verem o que uma mulher passa diariamente com "homens". Vamos denunciar esse perfil? Vocês me ajudam?", pediu ela.

Carolina Portaluppi pede ajuda para denunciar assediador nas redes sociais (Foto: Instagram)

Muitos internautas ajudaram Carolina e o perfil do assediador acabou sendo desativado. Porém, nos comentários da publicação, a influenciadora passou a ser vítima de mais assédio.

Por lá, alguns homens comentaram: "Posta foto sensual e acha que o cara vai te chamar pra ir pra igreja?! Deixa de mimimi", disparou um. "Você posta foto pelada, você quer o que?", disse outro.

Apesar disso, muitos saíram em defesa de Carolina Portaluppi: "Pois eu acho que tem outros aqui nesses comentários que deveriam ser denunciados também", disse uma internauta. "Ler os comentários aqui é pior ainda do que as DM do cara. Tem como não", comentou um rapaz. "Tem pessoas que não tem Limites e nem noção", opinou mais um.