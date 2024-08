Chay Suede revela 3 spoilers sobre Mavi, seu personagem em 'Mania de Você'

Em Mania de Você, a próxima novela das 21h que estreia em setembro, Chay Suede interpretará Mavi, um dos protagonistas da trama. Na história criada por João Emanuel Carneiro, ele será um dos vilões.

Em entrevista ao Gshow, o ator revelou alguns spoilers sobre seu personagem. Confira a seguir, algumas das principais características envolvendo o papel de Chay Suede em Mania de Você!

1. "Mavi é um personagem perverso"

De acordo com Chay, seu personagem na próxima novela das nove será muito perverso: "Os planos e os sonhos dele passam um pouco em lugares tortuosos, difíceis, obscuros e até tenebrosos. Mavi é um personagem perverso, sente muito pouco o que todo mundo está sentindo, sabe?", adiantou.

O ator destacou que Mavi é um personagem completamente diferente do Ari, papel que ele interpretou na novela Travessia: "São personagens muito diferentes já na base, eles são personagens escritos de maneira muito diferente. O Mavi é um personagem com objetivos muito claros, com muitas certezas na vida na vida, o Ari era exatamente o oposto"., garantiu.

2. "Ele é extremamente traumatizado"

O ator contou que a falta de afeto dos pais, fez com que Mavi crescesse cheio de traumas: "Ele é extremamente traumatizado e isso faz com que o perverso fique no lugar comum para ele. Ele é muito acostumado a lidar com a perversidade", afirmou Chay.

"Lida com as situações até de sofrimento próprio de uma forma um pouco ausente, um pouco afastada. É como se ele fosse um espectador dele mesmo, às vezes, para conseguir sobreviver e dar o próximo passo", acrescentou.

3. "Ele resolve tomar à força essa oportunidade"

Outro spoiler revelado por Chay Suede, diz respeito ao seu desenvolvimento na trama. De acordo com o ator, Mavi sempre desejou estar no universo da mãe, Mércia (Adriana Esteves), mas sempre foi rejeitado e nunca teve oportunidades. Em determinado momento, ele decidirá tomar isso "à força".

"A vida inteira ele sonhou em se aproximar da mãe afetivamente e fazer parte daquele universo da qual a mãe faz parte, que é aquela casa rica em Angra dos Reis, cujo dono é um grande nome da tecnologia do Brasil. Ele desenvolve esse potencial justamente na área de tecnologia para um dia chegar lá. Mas essa oportunidade não vem nunca. É quando ele resolve tomar à força essa oportunidade e consegue entrar nesse universo. Ele sempre teve ali à margem, querendo entrar no mundo da própria mãe. E, uma vez que ele consegue entrar, ele não quer mais sair", adiantou o artista.

"Essa ilha agora é a casa de vocês!" Mais um novelão daqueles vindo aí, hein! #ManiaDeVocê, a sua nova novela das 9, estreia em setembro pic.twitter.com/Em0H38wzNS (@tvglobo) August 10, 2024

