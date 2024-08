Blackpink: Lisa quebra o silêncio sobre possível fim do grupo em meio a rumores - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Lisa, uma das integrantes do BLACKPINK, abriu o jogo sobre a possibilidade do grupo de k-pop, que está em atividade desde 2016, chegar oficialmente ao fim em breve.

Isso porque, para quem não se lembra, os rumores foram fortalecidos em virtude dos impasses que ela, Jennie, Jisoo e Rosé enfrentaram para a renovação do contrato com a YG Entertainment, gravadora responsável pelas atividades do quarteto. Além disto, os lançamentos recentes da rapper tailandesa em carreira solo acenderam a possibilidade.

Em entrevista à revista Elle Magazine, Lisa quebrou o silêncio em torno do assunto, e desmentiu a informação: "É claro que continuaremos, com certeza. Não é só por causa dos nossos fãs, é por nós mesmos. Não houve dúvida. Esta é a nossa vida", assegurou ela.

"É claro que continuaremos, com certeza", afirmou a artista, que ressaltou seu orgulho pela trajetória da girlband mais famosa do mundo atualmente. "Estamos muito orgulhosos do Blackpink e eu adoro o Blackpink", pontuou.

O post BLACKPINK: Lisa quebra o silêncio sobre possível fim do grupo em meio a rumores foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.