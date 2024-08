Vladimir Brichta anuncia pausa na carreira após fim de ‘Renascer’

Vladimir Brichta, que atualmente pode ser visto em Renascer, na pele do vilão Egídio, abriu o jogo sobre as expectativas traçadas para a carreira após o fim do remake da novela das nove da Globo.

Em entrevista ao jornal Extra, o ator confessou que pretende dar um tempo nas novelas, e pretende repetir o mesmo período que definiu na década de 2000, para descansar – permaneceu em torno de dez anos.

"Quando eu parei lá atrás, não sabia que seriam dez anos. Só sabia que o meu trabalho estava aquém do que eu poderia fazer. Estava satisfatório para o meu contratante, mas não para mim", relembrou Vladimir Brichta. "Quando voltei em 2016, começou a acontecer uma coisa parecida com o que havia rolado antes: fiz cinco novelas em cinco anos", explicou ele.

"Trabalho desgastante"

"Não é que agora eu esteja insatisfeito, mas realmente é uma demanda muito grande. É um trabalho desgastante e que ocupa muito tempo. Por enquanto, só quero descansar", Vladimir Brichta. De 2016 pra cá, ele atuou em Rocky Story (2016), Segundo Sol (2018), Amor de Mãe (2019), Quanto Mais Vida, Melhor! (2021), e Renascer.

