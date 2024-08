Grelo da Seresta: conheça o artista dono do hit 'Só fé'

Hit no Brasil com a música Só fé, Grelo da Seresta, nome artístico de Gabriel de Ângelo é o assunto do mundo nas redes sociais. O artista de 26 anos é cantor e compositor. Grelo alcançou o topo da playlist Viral 50 Brazil do Spotify com o novo projeto musical É o Grelo, álbum com 13 faixas que já somam milhões de "plays" na plataforma.

Um dos destaques do álbum é a regravação da música Vida loka — Pt 1, dos Racionais MCs. Além dessa, faixas como Dias de luta, de Charlie Brown Jr, Cedo ou tarde, da banda NX Zero, Alma de pipa, da Tribo da Periferia, também fazem parte do álbum — reinterpretadas no estilo seresta.

Grelo começou a carreira musical na igreja, e ao longo dos anos foi de cantor e violinista a um dos compositores mais requisitados do Brasil. O compositor de Anápolis (GO) fez parte da composição de vários hits sertanejos, como Traumatizei, de Henrique e Juliano, Erro gostoso, de Simone Mendes, Narcisista, de Mariara e Maraisa, Esqueça-me se for capaz, de Marília Mendonça.

Grelo, inclusive, foi homenageado no show das cantoras Maiara e Maraisa durante o Arraiana em 2023, onde cantou o sucesso A culpa é nossa.

Leia também: Maiara e Maraisa soltam indireta após ausência em tributo à Marília Mendonça

Em entrevista recente ao programa Papo de garagem, Grelo compartilhou a emoção de ouvir as músicas sendo cantadas por grandes artistas e por milhares de fãs. Apesar do sucesso financeiro, o valor emocional de ver o trabalho reconhecido é incomparável, destacou o artista.

Ouça as faixas de É o Grelo:

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes