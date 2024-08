João Vicente de Castro diz que quase desistiu de ser ator

João Vicente de Castro, aos 41 anos, é conhecido por seu trabalho na televisão, cinema e internet, mas seu caminho para o sucesso não foi direto. O ator revelou que, antes de se estabelecer na carreira de ator, considerou várias outras profissões e até buscou oportunidades em São Paulo. Sua trajetória foi marcada por dúvidas e mudanças de rumo até que decidiu se dedicar ao que sempre sonhou.

O roteirista João Emanuel Carneiro desempenhou um papel crucial em sua decisão de seguir a carreira de ator. Em uma conversa decisiva, Carneiro disse a João: "Pra cada Fábio Assunção, existem dez mil Fábios Assunções frustrados. Larga isso, você não é herdeiro. Você tem que ganhar dinheiro." Apesar de ser afilhado de Caetano Veloso e ter o apoio de um padrasto influente, João optou por um caminho diferente antes de retornar ao Rio de Janeiro.

Durante sua fase de transição, João Vicente escreveu uma coluna para uma revista da MTV, o que chamou a atenção de Washington Olivetto. Olivetto, amigo de seu padrasto, ficou curioso sobre o que João fazia e recebeu a resposta de que ele "não fazia nada". Isso resultou em uma proposta para trabalhar com publicidade, um campo que inicialmente não o empolgava, mas que acabou servindo como uma etapa importante em sua jornada profissional.

Foi sua mãe quem deu o último empurrão para João Vicente mudar de rumo. "Estava a ponto de me tornar um carioca autêntico… minha mãe viu que me tirar do Rio seria importante," explicou. A experiência em publicidade e o choque de rotina ajudaram a prepará-lo para um retorno ao Rio com novas perspectivas. Ele retornou, pediu demissão e começou a se dedicar ao que sempre quis, eventualmente conhecendo um dos sócios do Porta dos Fundos. João brincou: "Já me disseram que foi a volta mais longa que uma pessoa já deu pra virar ator sem fazer nenhum teste.