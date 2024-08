Asas do Rock pousa no Eixão do Lazer neste domingo (18/8) de graça

O Rock de Brasília está pronto para decolar novamente. Em 18 de agosto, o Eixão do Lazer será o palco do Festival Asas do Rock, um evento para toda a família, com veteranos e novas gerações do rock da cidade. Durante todo o dia, seis bandas se revezarão no palco, na altura da 204 Norte, a partir das 10h, com programação aberta ao público e ingresso gratuito.

Nesta edição se apresentarão as bandas Ultra Metade, Dimi Souza, Os Candangos, Quarto 16, Rota040 e Di Boresti. Algumas delas são veteranas e outras fazem parte de uma nova cena que ascendeu após a pandemia, e que tem aquecido festivais e casas de show da cidade.

A proposta desta edição do Festival Asas do Rock é levar, ao tradicional ponto de turismo, lazer, esporte e cultura dos brasilienses, além de uma programação repleta de entretenimento com novos e consagrados talentos do gênero da cidade, a bandeira da proteção animal. Com isso, haverá uma campanha de adoção pet e outros serviços de informação e orientação sobre os cuidados animais.

Segundo Dilson Rosa, coordenador geral do evento, “o Asas do Rock é um marco para o gênero por promover num ponto turístico, como o Eixão do Lazer, a presença do rock, símbolo de nossa capital, unindo cultura e turismo em um só lugar.”

O evento contará ainda com a participação de artesãos, praça de alimentação, vestuário, entre outros segmentos, e obviamente a energia única do público rocker do DF, de forma a aquecer o turismo e a economia da cadeia produtiva local.









Para João Mancha, coordenador de Comunicação do evento e também diretor no movimento Setorial Cultura Rock, um dos apoiadores do evento, o gênero tem retomado seu lugar. “O rock está cada vez mais fortalecido com dezenas de eventos no DF e entorno, sejam de forma independente ou agora cada vez mais com o importante apoio do Poder Público, o que coroa o reposicionamento do rock perante a sociedade, como ferramenta de inclusão social, lazer, expressão artística, liberdade e uma ampla cadeia produtiva cultural em aquecimento.”

Vamos voar nas asas do rock de Brasília e curtir o melhor do gênero que apresentou a cultura da capital federal para todo o Brasil e mundo.

Serviço

Festival Asas do Rock

Dia — 18 de agosto

Horário: A partir das 10h

Local: Eixão do Lazer, na altura da quadra 204 Norte

Entrada Franca

Classificação livre