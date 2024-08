Morte de Matthew Perry: suspeito é preso em investigação do caso

Após mais de 10 meses da partida de um dos maiores astros da televisão, a morte de Matthew Perry, o eterno Chandler Bing, ainda causa dúvidas e segue sendo investigada. Nesta quinta-feira (15/8), um suspeito relacionado ao caso foi preso. Ainda não há informações sobre quem está sob custódia nem qual o envolvimento dessa pessoa. Porém, a investigação sobre o assunto é de caráter federal, apontam veículos internacionais.

Os relatórios apontaram que a causa da morte de Perry foi uma overdose acidental de ketamina, remédio legal nos Estados Unidos usado como anestésico e, dependendo da dosagem, antidepressivo. O ator de Friends foi encontrado na banheira da própria casa, em Los Angeles, no dia 28 de outubro de 2023 já sem vida.

Nos relatórios da autópsia foram apontados outros remédios no sistema do artista, que também era diabético, tinha doenças respiratórias e fazia uso de medicações para lidar com o vício em opioides. No entanto, nenhuma droga ilícita foi encontrada na corrente sanguínea. Perry estava há 19 meses sóbrio.

O que chama atenção na situação é o nível de ketamina encontrado no sangue do ator. A quantidade era suficiente para uma anestesia geral. Segundo matérias veiculadas internacionalmente em junho, um esforço conjunto da polícia de Los Angeles, do órgão federal de combate às drogas e do Serviço Postal dos Estados Unidos buscava encontrar as pessoas ligadas ao medicamento que causou a overdose de Matthew Perry.

Vício em drogas

Em 2022, Matthew Perry compartilhou publicamente a luta que travou com o vício ao longo dos anos. No livro de memórias Amigos, amores e aquela coisa terrível, o astro conta que a relação com as drogas começou ainda em 1997, após um acidente de jet-ski. Durante o período de tratamento para recuperação, Perry se viciou em analgésicos e chegou a tomar 55 pílulas por dias.

O uso excessivo de opioides também foi um problema na vida do artista, que teve o cólon rompido devido ao abuso do remédio. Em consequência, ele foi forçado a passar por uma cirurgia que resultou em uma parada cardíaca e duas semanas em coma. No total, o ator passou cinco meses no hospital.

O vício em drogas, e também em álcool, refletiu no trabalho de Perry. Durante as gravações de Friends, eram perceptíveis drásticas mudanças de peso do protagonista. No livro ele também revela que não tinha nenhuma memória das filmagens de algumas das temporadas da série. O ator revelou ter gasto, no total, US$ 9 milhões para se livrar do vício.