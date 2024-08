'É Assim Que Acaba' é banido dos cinemas do Catar

É Assim que Acaba, filme com Blake Lively baseado em romance de Colleen Hoover, foi banido dos cinemas do Catar. De acordo com o jornal Los Angeles Times, a proibição foi motivada pelas cenas de beijo no longa. Além de cenas de beijo, o filme também conta com cenas de sexo, violência doméstica e agressão sexual.

O filme chegou aos cinemas na última quinta-feira, 8, e conta a história de Lily, uma jovem que se mudou para Boston para cursar a faculdade e abrir a própria floricultura. Lá, ela conhece Ryle, um neurocirurgião teimoso e com aversão a relacionamentos. Enquanto conhece o novo interesse amoroso, ela reencontra Atlas, seu primeiro namorado.

Com direção de Justin Baldoni, É Assim que Acaba já arrecadou mais de R$ 400 milhões nos Estados Unidos.

O Catar já proibiu a exibição de outros filmes anteriormente. Eternos, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Homem-Aranha: Além do Aranhaverso são algumas da produções que foram censuradas.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais

