Leandro Bessa lança livro com perspectiva de gênero para clássico literário

Aparições de Diadorim: Assombro e Fascínio em Grande Sertão: Veredas, do doutor e mestre em comunicação pela Universidade de Brasília (UnB) Leandro Bessa, será lançado neste sábado (17/8) na Livraria Circulares, a partir das 16h, e contará com a presença do autor. A obra oferece outras perspectivas para a personagem de Guimarães Rosa.

As reviravoltas e o mistério de Diadorim em Grande Sertão Veredas eternizaram a personagem em um dos maiores romances escritos em língua portuguesa. Os conflitos de gênero enfrentados por ela ganham novas dimensões no livro de Leandro Bessa que, com o apoio da teoria de gênero de Judith Butler e conversas com outros intelectuais como a professora Amara Moira, construiu um capítulo no qual analisa Diadorim pela perspectiva trans e pelo ponto de vista do desejo e do assombro.

Saiba como a Astrologia pode te ajudar a encontrar um amor

5 orações para o Dia da Assunção de Nossa Senhora

7naRoda passa a se apresentar na Infinu após fechamento do Calaf





“Eu dialoguei bastante com a escritora Amara Moira e outros autores de gênero, então trouxe uma perspectiva inovadora. Essa é uma perspectiva que dialoga bem com os estudos contemporâneos e não é só minha. Ela reconfigura o livro Grande Sertão: Veredas, que, claro, quando Guimarães Rosa escreveu, não pensou exatamente nessa perspectiva “, diz Leandro Bessa.

A máxima de Guimarães “O Diadorim do Grande sertão sou eu” levou Leandro aos arquivos de Guimarães no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB/USP), que evidenciaram o interesse do autor pela segunda onda do feminismo e por textos de Simone de Beauvoir quando morou em Paris. O primeiro capítulo do livro de Bessa nasceu dessa pesquisa e desenvolve a relação do autor com o personagem.

A obra também aborda a subversão das normas heteropatriarcais em Grande Sertão: Veredas, propondo uma leitura que enxerga Diadorim como uma figura transgênero e discutindo temas como desejo proibido de sua relação com Riobaldo. Com uma metodologia que combina estudos de gênero, teoria queer e a noção de imagem dialética de Walter Benjamin, o livro oferece uma leitura inovadora e provocadora sobre um dos personagens mais enigmáticos da literatura brasileira.





Serviço

Aparições de Diadorim: Assombro e Fascínio em Grande Sertão: Veredas

Lançamento neste sábado (17/8), às 16h, na Livraria Circulares (CLN 113 bloco A loja 7)