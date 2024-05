Entre Brasília e a Broadway: John Seabra brilha nos espetáculos musicais de SP

Na reta final de uma temporada bem-sucedida de cinco meses nos palcos de São Paulo, o musical Tarsila, a brasileira, estrelado por Claudia Raia, é um sucesso de público e de crítica. No elenco do espetáculo que conta a história de uma das mais importantes artistas nacionais, está um brasiliense que desponta como um talento no teatro musical. Aos 28 anos, John Seabra está na capital paulista há cinco anos e, por lá, esteve em produções de grande repercussão, como Bob Esponja (protagonizado por Mateus Ribeiro, que também já morou em Brasília) e, em agosto, inicia a temporada de Elvis, a musical revolution, outro grande sucesso da Broadway que está sendo revisitado por Miguel Falabella.

Formado em um curso técnico de musicais e um superior de cinema e mídias digitais na capital, o jovem morador da Asa Sul apaixonado por musicais — desde que viu, pela primeira vez, aos 10 anos de idade, o filme Mamma Mia, com Meryl Streep — migrou para São Paulo em busca da realização de um sonho. "Eu sempre gostei de performar, com atuação, canto e dança, mas acreditava que esse universo mágico da Broadway estava longe de Brasília", afirmou John ao Correio.

Essa percepção mudou após participar, em 2019, praticamente no quintal de casa, do workshop Broadway Brasil, do Broadway Dreams Fundation, que durante três anos passou pela capital federal. Ali, todo o prisma se abriu. Graças a uma bolsa de estudos, o rapaz — então com 23 anos — pôde viajar a Nova Iorque para passar 15 dias imerso em um curso na capital dos musicais. Completamente fascinado pelo novo mundo, no retorno para casa, ele organizou a mudança para o solo paulistano — onde, de fato, está a indústria dos musicais no país.

A empreitada foi bem-sucedida. No mesmo ano, o ator atuou em Headers, espetáculo inspirado no clássico filme com Winona Ryder. Em 2020, foi selecionado para o reality show Talentos, da TV Cultura, apresentado pelo hoje colega de cena Jarbas Homem de Mello.

No ano seguinte, integrou o corpo de baile do programa Faustão na Band. Após, gravou, como ator, a série da Disney Uma garota comum e fez no aclamado musical Tatuagem, em 2022, o papel de Paulette, substituindo o amigo e conterrâneo André Torquato.

John Seabra, ator brasiliense de musicais (foto: Aldo Bianchi/Divulgação)

A convite

A presença em Tarsila veio por meio de um convite. Quando fazia Bob Esponja, no qual interpretou Larry a lagosta, John Seabra reencontrou Claudia Raia, com quem, lá atrás, no início da jornada em São Paulo, fez uma audição (também com José Possi Neto, Jarbas Homem de Mello, Alonso Barros e Marconi Araújo) para um espetáculo sobre Freddie Mercury, que acabou não indo para frente.

"Devo muito a Claudia Raia. Ela apostou as fichas em alguém de Brasília que nunca tinha feito musical desse porte. Foi dela o primeiro sim que trouxe essa transformação. Anos depois, ela me viu no palco, perguntou se eu estava livre e fez o convite para estar ao lado dela neste retorno aos palcos após o nascimento do Luca", contou John, que faz, no musical, o cover de Mário de Andrade, um dos companheiros de Tarsila no icônico Grupo dos Cinco.

O brasiliense ilustre contou que está com saudade da capital, para onde não vem há dois anos. "Eu não voltaria para morar, porque não é um polo para a minha profissão, mas amo muito Brasília, minha mãe ainda mora aí e vou ter, para sempre, essa relação de terra natal", finalizou.