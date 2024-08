Juliana Paes revela ajuda de psiquiatra após sofrer crise: "Traumático"

Juliana Paes confessou ter sido mais uma pessoa inclusa na estatística das crises de ansiedade que se intensificaram durante a pandemia da Covid-19. A atriz explicou que precisou recorrer à ajuda médica para tratar a saúde mental, e que passou por situações complicadas.

"Vivi essas crises de ansiedade. A pandemia ajudou a impulsionar isso, mas a própria vida, lidar com a internet, dar conta do trabalho, ter que conversar com as pessoas online… Muita coisa! Fui ficando sem ar mesmo. Não dava para respirar", contou ela, em entrevista ao videocast Conversa vai, Conversa vem, do jornal O Globo.

"Traumático"

Juliana Paes relatou ter chegado a solicitar ajuda psiquiátrica. "Eu deitava na cama, e o coração não parava de bater. Comecei a achar que estava com alguma coisa no coração e fui procurar um psiquiatra. Ele me disse que tive crise e estresse pós traumático porque também vivi essas perdas sem tempo de sentir, de parar e chorar", continuou a atriz.

A atriz, que recentemente recusou a participação na reta final do remake de Renascer, ressaltou a importância do acompanhamento psiquiátrico para levar uma vida saudável. "Hoje, para mim, é muito claro que artista sem terapia é uma casa sem espelho. É preciso ter um olhar para si e se confrontar com as próprias questões. Queria ter tido esse ímpeto de procurar terapia antes, demorei. A atividade física também me salva", completou.

