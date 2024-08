Juliana Paes revela o verdadeiro motivo de ter recusado participação na reta final de ‘Renascer’

Reprodução/Globo Juliana Paes interpretou Jacutinga em Renascer

Juliana Paes revelou o verdadeiro motivo de ter recusado a participação na reta final do remake de ‘Renascer‘. A atriz explicou suas razões para não reviver a personagem Jacutinga nos últimos capítulos da novela. Apesar do convite para retornar, ela disse que o principal obstáculo foi o "conflito das agendas".

"A verdade é que ficou complicado o manuseio das agendas. Eu tinha o lançamento de "Pedaço de Mim", e agora o lançamento de "Vidas Bandidas"", declarou ela, em entrevista à RedeTV! no lançamento da série Vidas Bandidas, do Disney+.

Em suas declarações, Juliana destacou que sua decisão foi motivada pelo desejo de entregar um trabalho de alta qualidade. "Para eu não fazer bem o final da novela, não fazer com o coração, fazer com a cabeça em outras coisas… Ia conflitar demais. Se não é para entregar com excelência, eu prefiro não fazer", destacou.

"Eu sou comprometida demais com o resultado, e aí depois eu fico me chicoteando, achando que eu não dei o meu melhor. Eu não aceito isso, nem para os meus colegas nem para nenhuma equipe," explicou.

Juliana, no entanto, lamentou o fato de não conseguir retornar para a reta final da trama: "E são as contingências da vida, às vezes dá, às vezes não dá. Fico doída, porque eu queria olhar mais uma vez no olho de Matheus [Nachtergaele], o Norberto, mas não deu", afirmou.

