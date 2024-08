Davi Brito compra carro conversível de quase R$ 500 mil: "Sonho"

Davi Brito, vencedor do BBB 24, compartilhou com seus seguidores a aquisição de um carro conversível nesta quinta-feira (15/8). O influenciador de 21 anos, que já é conhecido por sua paixão por veículos de luxo, mostrou nas redes sociais o momento em que pegou as chaves de um Porsche 718 Boxster, modelo 2017, celebrando a conquista com seus fãs. O carro, avaliado em R$496 mil, representa mais um marco na trajetória de sucesso do ex-BBB.

Em sua postagem, Davi refletiu sobre a realização de sonhos, afirmando que não há impossibilidades para quem acredita no próprio poder de transformar desejos em realidade. A conquista foi bem recebida pelos seguidores, com muitos elogiando a nova aquisição. Uma fã comentou sobre o carro ser "um sonho" e desejou proteção divina para o influenciador. Outro seguidor brincou sobre Davi poder abrir uma concessionária, já que ele possui outros três carros, dois dos quais foram prêmios do reality show.

Apesar do momento de celebração, Davi Brito também esteve recentemente envolvido em polêmicas. Ele foi acusado de violência doméstica pela ex-namorada, Tamires Assis, que alegou ter sido ameaçada com uma arma de fogo após uma discussão. O influenciador, no entanto, negou as acusações publicamente, mantendo sua postura de defesa nas redes sociais.

Mesmo em meio às controvérsias, Davi continua a cultivar uma imagem de sucesso e realizações, especialmente para seus fãs que acompanham cada passo de sua vida pós-BBB. A compra do Porsche, um sonho para muitos, reforça a narrativa de um jovem que, apesar dos desafios, segue alcançando seus objetivos e desfrutando dos frutos de seu trabalho.

OSTENTAÇÃO! Davi Brito compra porsche avaliada em 560 mil reais e exibe nas redes sociais. pic.twitter.com/qPODkkurvs August 15, 2024

