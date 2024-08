Davi Brito desiste de cursar medicina com bolsa integral e é detonado

"Que pena!" O campeão do BBB 24, Davi Brito, parece que desistiu da bolsa integral de medicina que ganhou no programa. Durante uma entrevista ao podcast 'Vem Que Tem', o baiano disse que mudou de ideia e explicou o motivo.

“Acho que todo mundo tem o direito de mudar e ninguém vai ser julgado por mudar a rota. Os meus planos antes de entrar na casa [BBB 24] era de ser doutor. Eu carrego esse sonho comigo, mas todo mundo pode mudar”, iniciou Davi.

“Ninguém é obrigado a seguir os planos porque aconteceu isso ou aquilo na sua vida. Quando eu fui campeão [do reality], esses caminhos mudaram e ninguém vai poder me julgar. Eu tenho meu direito e resolvi seguir outros caminhos”, garantiu o ex-BBB.

Ainda de acordo com o ex-motorista por aplicativo, os estudos ainda estão em seus planos. “Vou seguir meus estudos, mas vou trilhar outros caminhos. Cada um é livre para fazer o que bem quiser, o que bem achar”, disse.

Nas redes sociais, os internautas detonaram o jovem. "Wanessa nunca esteve errada e eu sempre estive do lado certo", disse um usuário. "Essa culpa não carrego. Nunca me enganou", contou outro. "O personagem acabou, quando acabou o contrato com a Globo", disparou outro.