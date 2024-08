Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (20/8)

A Definição de crime

Data estelar: Lua começa a minguar em Peixes.

A definição de crime está lenta, mas seguramente sendo atualizada no coração de nossa humanidade, deixando de ser apenas o produto da transgressão das leis consagradas para se estender a toda e qualquer prática que produza benefícios para poucos enquanto empurra desgraça e malefícios para a maioria, a qual ainda não fez despertar seu poder de congregação para subverter esse estado de coisas.

Poderíamos, por exemplo, nos congregar para processar criminalmente todos os senhores de guerra que com suas invasões e pretensões territoriais tornam os alimentos e combustíveis mais caros, nos roubando tempo e produzindo desgastes que drenam a alegria das famílias.

Processar também todos os que lucram com juros elevados e inflação, enquanto as famílias comuns abaixam a qualidade da alimentação.





























ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Procure aceitar incondicionalmente tudo que a vida lhe apresentar neste momento, porque apesar de subverter seus planos, é preciso se lembrar de que a vida sabe muito mais sobre o destino do que nosso curto alcance.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, com você e no mundo em geral, que fica difícil entender se está tudo indo bem ou se, ao contrário, nos encontramos todos à beira de uma catástrofe natural e social.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É tudo muito diferente do que você imaginava, porém, é preciso passar o mais rapidamente possível por qualquer sentimento de frustração a respeito, porque as diferenças se mostrarão providenciais com o passar do tempo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nem tudo está no nível que sua alma pretenderia, porém, as imperfeições se mostrarão benéficas aos seus planos, portanto, é melhor manter o coração e mente abertos para evitar resistências inúteis e contraproducentes.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Procure testar novas formas de fazer o mesmo de sempre, porque a repetição dos padrões consagrados não dará os resultados esperados, e insistir nesses começará a produzir retrocesso. As novidades são preferíveis.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Questões importantes estão em andamento, e mesmo que sofram atrasos e distorções, você precisa celebrar tudo, mesmo que de forma discreta, para não atrair atenções desnecessárias nem muito menos palpites tolos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Impossível não sentir vertigem, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo no mundo, porém, é preciso respirar fundo e participar ativamente dos acontecimentos, para garantir seu lugar e defender sua posição.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Há coisas que precisam acontecer, a gente gostando delas ou não, elas são necessárias, e a necessidade é a verdadeira mãe do destino. Portanto, evite passar tempo demais resistindo aos acontecimentos não planejados.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os fins se vinculam aos novos começos para que a vida continue sempre em gerúndio. É hora de você também se ocupar em dar continuidade a tudo que valeria a pena realizar, acabando com os problemas e recebendo os benefícios.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Houve um tempo em que pareceu que era muito difícil obter certos resultados que, nos dias atuais, fazem parte de sua rotina. As dificuldades só existem na mente, porque no caminho tudo acaba se resolvendo.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quando as pessoas se valorizam, respeitam e cuidam umas das outras, isso cria um ambiente de cooperação que as torna imbatíveis. É preciso preservar esse estado de coisas o maior tempo possível. Em benefício de todos.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Compreender os meandros do destino é uma tarefa colossal e não há tempo a perder, o que importa é você ter flexibilidade suficiente para mudar seus planos e interpretar bem os sinais que a vida lhe envia. Isso sim.