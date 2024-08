Bernardinho e Ana Paula Araújo estão namorando, diz revista

O técnico de vôlei Bernardinho, de 64 anos, e a jornalista Ana Paula Araújo, de 52, estão vivendo um romance discreto, segundo informações da revista Veja. Embora ainda não tenham aparecido juntos nas redes sociais, o casal teria assumido o namoro durante as Olimpíadas de Paris 2024. A relação, mantida longe dos holofotes, é marcada por sutis interações online, como trocas de curtidas nas publicações um do outro.

Bernardinho, conhecido por seu histórico vitorioso no vôlei brasileiro, anunciou em 2020 a separação da ex-jogadora Fernanda Venturini, com quem foi casado por muitos anos. O técnico e Fernanda têm duas filhas, Júlia e Vitória, e, apesar do término, mantêm uma relação amistosa. "Nos separamos como homem e mulher, mas continuamos na mesma casa e com uma boa relação", revelou Bernardinho na época.

Ana Paula Araújo, uma das principais jornalistas da TV Globo, mantém sua vida pessoal bastante reservada, o que se alinha ao perfil discreto do novo casal. A decisão de não expor o relacionamento reflete o desejo de ambos de preservar a intimidade e evitar a exposição excessiva.

A união de Bernardinho e Ana Paula, duas figuras respeitadas em suas respectivas áreas, tem gerado curiosidade, mas também um certo respeito pela maneira como escolheram conduzir a vida a dois, longe dos flashes e dos comentários públicos.

