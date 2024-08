Pedro Cardoso sobre morte de Silvio Santos: "Abusador do Brasil"

Pedro Cardoso, que é conhecido até hoje por ter vivido Augustinho Carrara, do seriado A Grande Família, da Globo, dividiu opiniões após ter opinado sobre as mortes de Silvio Santos e Delfim Netto.

Através do Instagram, o ator apontou que as "atuações públicas" do dono do SBT e do economista foram "degradantes", além de que eles "serviram a ditadura militar torturadora de 61, 64, 68".

"Os dois serviram a ditadura militar torturadora de 61, 64, 68. A ditadura que assassinou pessoas que a ela se opunham, como todas as ditaduras o fazem", iniciou Pedro Cardoso, que ainda apontou a suposta hipocrisia das celebridades que lamentaram as mortes de Silvio Santos e Delfim Neto.

"Abusador do Brasil"

"Quando a morte parece redimir automaticamente abusadores do Brasil, tais esses dois funcionários da ditadura recente, e um bando de ‘celebridades’ – alguns que ontem se diziam lutar pela democracia quando do ataque bolsonarista – vem enaltecê-los as proezas, sinto-me ofendido", disparou o ator, que, mais uma vez, ressaltou sua percepção sobre eles: "Silvio e Delfim foram empregados da ditadura militar. Enriqueceram porque serviram a ela; e jamais por conta de possuírem dotes intelectuais excepcionais", pontuou.

