Davi Brito rebate pronunciamento de Tamires Assis sobre briga na Justiça

Davi Brito usou as redes sociais nesta última segunda-feira (19), e rasgou o verbo em meio as críticas que voltou a receber após um pronunciamento feito por Tamires Assis, sua ex-affair, que realizou graves acusações contra ele e levou o caso à Justiça.

Através dos Stories do Instagram, o campeão do BBB 24 mostrou não se importar com os comentários negativos em meio à polêmica com a musa do Boi Garantido. "Gente, se vocês ligarem para o que falam de vocês, vocês nunca vão ter vida", iniciou o ex-motorista de aplicativo.

"As pessoas que se incomodam com a sua alegria queriam estar no seu lugar, mas não podem. Se eu deixar de viver por conta do que as pessoas falam de mim, eu não vou viver. Por isso eu sou o Davi que eu sou. Eu não ligo, eu vivo", disparou Davi Brito. "Eu sei que quando chegar minha hora, eu vou morrer e não vou levar nada! Eu dou risada", pontuou ele.

Recentemente, inclusive, Davi causou polêmica ao ter anunciado publicamente que desistiu da ideia de estudar Medicina, curso que almejou durante toda sua participação no BBB 24, e chegou a conquistar uma bolsa de estudos na faculdade.



