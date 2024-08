Morre Silvio Santos, ícone da TV brasileira, aos 93 anos de idade

Morreu neste sábado (17/8), o apresentador e ícone da televisão brasileira, Silvio Santos, aos 93 anos. Ele deixa um legado imensurável como uma das figuras mais emblemáticas da televisão brasileira.

Nascido em 12 de dezembro de 1930, na Lapa, Rio de Janeiro, é filho dos imigrantes Alberto Abravanel, de origem grega, e Rebeca Abravanel, de origem turca. Começou a trabalhar como camelô aos 14 anos, onde desenvolveu habilidades de negociação e uma voz marcante, que se tornaria a principal ferramenta de trabalho dele no mundo da comunicação.



Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos.



Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros.



A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria.



Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial… pic.twitter.com/s4V0mYlO1P — SBT (@SBTonline) August 17, 2024

Por essa voz marcante, Silvio foi chamado para realizar um teste como locutor em uma rádio. Ele passou, mas preferiu continuar como camelô por faturar mais do que como radialista.



Leia também: Patrícia Abravanel compartilha registros especiais ao lado de Silvio Santos

Anos depois, enquanto servia no Exército, Silvio aceitou um convite para trabalhar em uma rádio do Rio de Janeiro aos domingos, dia em que não tinha atividades como paraquedista.



Carreira na televisão e a fundação do SBT



Silvio estreou como apresentador na televisão em 1960, aos 30 anos, no programa Vamos Brincar de Forca, da TV Paulista. O programa foi um sucesso e três anos depois foi renomeado para Programa Silvio Santos — marca que seguiu com o apresentador por toda a carreira.



Nos anos seguintes, Silvio passou pela TV Tupi, Record e Rede Globo. Na década seguinte, Silvio começou a desejar uma concessão de televisão para ter o próprio canal, mas teve o sonho atrasado pelo contrato de exclusividade com a Rede Globo.



No entanto, em maio de 1976, ele inaugurou a TVS Rio de Janeiro — que no futuro se tornaria o SBT. Depois, o apresentador fundou o Grupo Silvio Santos, que abrange diversas empresas, incluindo o SBT e a TV Alphaville, a Liderança Capitalização, responsável pela Tele Sena, e a marca de cosméticos Jequiti.



As polêmicas, a curta carreira política e o sequestro da filha



A carreira de Silvio não foi isenta de controvérsias e mistérios. Por muitos anos, Silvio alegou ter nascido em 1935, quando na verdade nasceu em 1930. Além disso, escondeu o primeiro casamento e as filhas dessa união por quinze anos.



Além da carreira na televisão, Silvio Santos tentou ingressar na política. Na década de 1980, candidatou-se à prefeitura de São Paulo e à presidência da República, mas não teve sucesso. Em 1988, foi novamente convidado a se candidatar à prefeitura de São Paulo, e em 1990, ao governo do estado, mas desistiu de ambas as candidaturas por impedimentos legais.



Apesar da falta de sucesso nas eleições, pesquisas de intenção de voto frequentemente o colocavam à frente de outros candidatos com marcante carreira política, e o nome dele era sondado para corridas presidenciais até o começo dos anos 2000.



Em 1987, Silvio enfrentou um grave problema nas cordas vocais, que o levou a buscar tratamento nos Estados Unidos. Após a recuperação, participou do Show de Calouros, emocionando o público com o retorno.



Em 2001, Patrícia Abravanel, uma das filhas do apresentador, foi sequestrada e mantida em cárcere por uma semana. Até aquele momento, Silvio era bastante discreto em relação às filhas, que tinham os rostos mantidos fora da mídia por segurança.



Os marcos e a saída da televisão



Em 1993, o Programa Silvio Santos entrou para o Guinness Book como o programa mais duradouro da televisão brasileira. A atração está no ar até hoje, com 63 anos de história, sob o comando de Patrícia Abravanel desde 2023.



Em 1998, o SBT realizou o primeiro Teleton Brasil, arrecadando quase R$ 14 milhões para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). A atração segue no ar até hoje. Na edição passada, em 2023, a arrecadação superou R$ 35,7 milhões.



Em 2001, Silvio foi homenageado pela escola de samba Tradição no Carnaval do Rio de Janeiro e criou a Casa dos Artistas, um dos maiores sucessos da década, e o primeiro programa de confinamento da história da televisão brasileira.



Em 2006, o Grupo Silvio Santos lançou a marca de cosméticos Jequiti, que se tornou uma das mais importantes do setor.



Na década de 2010, Silvio Santos voltou com o programa dominical para o horário da noite. Mesmo com mais de 80 anos de idade, o apresentador segurava a atração no ar por cerca de cinco horas, e voltou a um grande grau de sucesso com a produção e exibição de câmeras escondidas bastante elaboradas, como a da “Menina Fantasma”, que viralizou não só no Brasil, tornando-se um fenômeno mundial.



Em 2020, com a pandemia da covid-19, Silvio Santos se afastou das gravações do programa por ser do grupo do risco. Ele retornou para a televisão em julho de 2021, mas logo depois acabou internado com covid-19 e deixou a TV novamente.



O último programa com Silvio Santos foi gravado em setembro de 2022. No entanto, o apresentador nunca se aposentou oficialmente, mas passou a ficar recluso e fazer poucas aparições públicas.

A herança de Silvio Santos

De acordo com o ranking da Forbes de 2023, Sílvio Santos tem um patrimônio de R$ 1,6 bilhão.



Em julho deste ano, Cíntia Abravanel, a filha mais velha, falou sobre o futuro do SBT e a herança do pai. “O meu pai já dividiu, sim, uma parte da herança, e eu acho importante. Ele está tendo a oportunidade de ver o que nós estamos realizando com as coisas que ele construiu. Foi muito inteligente por parte dele poder acompanhar tudo”, contou Cíntia ao F5, da Folha de S. Paulo.



Cada uma das seis filhas (Patrícia, Cíntia, Silvia, Daniela, Rebeca e Renata) já teria recebido cerca de R$ 100 milhões, de acordo com a Record TV.



O principal empreendimento de Silvio, o SBT, já tem o futuro definido. “O SBT é das minhas irmãs. Elas estão tomando conta de direito? Elas estão aprendendo e é muito difícil trabalhar lá. São muitas coisas, muitas pessoas... Lidar com ego, vaidade... É difícil”, diz Cíntia.



Atualmente, as filhas Renata e Daniela Abravanel são, respectivamente, a presidente e vice-presidente do SBT.