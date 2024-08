Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (21/8)

O Poder Adormecido

Data estelar: Lua míngua em Peixes.

É evidente que o poder adormecido na maioria oprimida é temido e diversas manobras de todos os tipos são intencionalmente, quando não de forma inconsciente, postas em marcha a todo momento, por meio do entretenimento, da desinformação e da exploração distorcida dos ressentimentos para manter esse poder adormecido sob controle.

O paradoxo consiste em que a classe dominante que pretende ter tudo sob controle não está, nos dias atuais, controlando coisa alguma, o sistema está desgovernado, e não há ninguém hoje em dia, entre o céu e a terra que se sinta completamente seguro, e é nesse clima de descrédito nessa entidade que chamamos de sistema que o crime encontrou terreno fértil para se enraizar e operar, porém, o dia vai chegar e está chegando em que a panela de pressão da maioria oprimida vai explodir.





































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Este é o momento em que os caminhos se bifurcam e multiplicam com tamanha velocidade que alma fica perplexa, sem saber o que fazer. É desnecessário se estressar por isso, porque o tempo vai resolver muita coisa.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A vida continua e é preciso afinar melhor a maneira com que você se dedica a jogar nela, buscando realizar suas pretensões minimizando os riscos. Agora, particularmente, os riscos vão se tornando cada vez maiores.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Longe é um lugar que não existe senão na mente, assim como tampouco a impossibilidade há de ser considerada um destino final, já que, hoje em dia, você vive naturalmente coisas que outrora pareceram impossíveis.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Provavelmente, as pessoas andam mais sensíveis do que o habitual, cheias de dedos e de melindres, e isso há de ser considerado com cuidado por você, justo agora que coisas importantes precisam ser conversadas. É assim.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As pessoas adoram competir entre elas e de certa maneira isso é bom, porque as deixa alertas, porém, é ainda mais necessário compreender que em muitos casos é a colaboração entre elas a que vai resolver o bem maior.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Cuide para que as pessoas não joguem sobre seus ombros toda a responsabilidade de solucionar os perrengues em andamento, porque elas também precisam assumir a autoria. Cada macaco em seu galho. Uma árvore para todos.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os caminhos são retorcidos demais, porém, é o que se poderia esperar deste momento da história humana, que coloca de ponta-cabeça toda a ordem mundial. Procure andar com cuidado, porque nada é o que parece.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

As tensões precisam ser administradas com sabedoria, para você não reagir intempestivamente diante delas, como se desafiassem sua autoridade. As tensões, se bem administradas, vão brindar com uma dose de criatividade.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Apesar de todas as pessoas saberem que precisam umas das outras, ainda assim continuam se tratando mutuamente como se fossem obstáculos do caminho que devem ser removidos o quanto antes. Assim anda o mundo.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Entre a teoria e a prática há uma distância que precisa ser encurtada o quanto antes, senão sua alma continuará se agarrando a teorias lindas e promissoras, mas perdendo a oportunidade de realizar o possível.





AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Sua consciência andava focada em assuntos que não eram tão importantes quanto esses, que agora se apresentam e que precisam ser postos em relevo o quanto antes, para você conseguir tomar boas decisões. É por aí.





PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As desavenças não hão de se transformar em bolas de neve destrutivas, porque cumprem o importante papel de fazer as pessoas pensarem além de suas opiniões, descobrindo novas perspectivas através do conflito.