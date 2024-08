Projeto Remédio Musical leva apresentações para instituições de ensino

O projeto Remédio Musical, que busca aliviar as dores de pacientes internados em hospitais já passou por instituições do Distrito Federal e de outros 26 estados e agora chega às instituições públicas de ensino para três apresentações. Nos locais dos shows, haverá monitores para auxiliar pessoas com deficiência e distribuição de programas em braile para pessoas com deficiência visual.

Idealizado pelo professor e musicoterapeuta Alan Cruz, Remédio Musical surgiu há 15 anos com a ideia de minimizar a tristeza e o sofrimento de quem está hospitalizado tratando de doenças graves. O CEMEIT recebe o Remédio Musical nesta terça-feira (20/8) e na próxima terça-feira (27/8). A Escola de Música de Brasília será palco do projeto nesta quarta-feira (21/8) e na próxima quarta-feira (28/9).

O repertório é composto por músicas autorais e de outros artistas. Entre elas estão Trem Bala, O que é o que é, Obrigado mãe, Besame mucho, Tocando em frente, O mundo é um moinho, Estações e Noite traiçoeira. Alan Cruz ganhou uma biografia, Cavaleiro Cantante – História do projeto Remédio Musical, escrito pela jornalista e escritora Conceição Freitas e lançada no ano passado em Brasília.





Serviço





Alan Cruz e o Remédio Musical

Hoje 20/8 (terça-feira), às 19h e 27/08 (terça-feira), às 19h, no CEMEIT (QNB 01, Área Especial 01 – Taguatinga Norte). Entrada Franca

Amanhã 21/8 (quarta-feira), às 18h e 28/9 (quarta-feira), às 18h, na Escola de Música de Brasília (SGAS 602). Entrada Franca

Escola Pública de Ceilândia

A confirmar

Datas: 3/9 (terça-feira) e 4/9 (quarta-feira), às 19h