Família de Alain Delon comunica decisão sobre desejo do ator de sacrificar cão

Loubo, o cão pastor-belga-malinois de Alain Delon, não será sacrificado como queria o ator. A informação foi confirmada pelos familiares do artista francês, por meio de comunicado divulgado pela Fundação Brigitte Bardot, que trabalha pela proteção de animais domésticos e selvagens.

"Não se preocupem com Loubo! Muitos de vocês nos enviaram mensagens sobre o futuro de Loubo, o cachorro de Alain Delon. Ele tem seu lar e sua família, nos confirmaram os familiares de Alain Delon, que cuidarão dele. É claro que Loubo não será sacrificado", ressaltou a Fundação Brigitte Bardot, em publicação no X (antigo Twitter).

???? Pas d’inquiétude pour Loubo !



Vous êtes nombreux à nous avoir envoyé des messages concernant l’avenir de Loubo, le chien d’Alain Delon.



“Il a sa maison et sa famille” nous ont confirmé les proches de l’acteur qui en prendront soin. Loubo ne sera bien sûr pas euthanasié ! pic.twitter.com/pZtUYSkalr — Fondation Brigitte Bardot (@FBB_Officiel) August 20, 2024

Em 2018, Alain Delon havia expressado o desejo de que o animal o acompanhasse no leito de morte. "É um pastor belga que amo como a um filho. Se eu morrer antes dele, pedirei ao veterinário para irmos juntos. Receberá uma injeção para que morra em meus braços. Prefiro isso do que saber que morrerá de tristeza sobre meu túmulo", afirmou o ator à revista Paris Match.

Alain morreu no domingo (18/8), aos 88 anos. Ele sofria de um linfoma (câncer no sistema linfático). Para a Academia Francesa de Cinema, Delon "se tornou um ícone eterno da sétima arte, a encarnação do cinema francês a nível internacional". O ator participou em mais de 100 filmes desde a estreia no cinema em 1957.