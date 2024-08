"Uso 'Funkos Pop' na terapia", diz americano com mais de 8 mil bonecos

A conexão do psicólogo com os bonecos perpassa até um nível mais íntimo da vida dele - (crédito: Guiness World Records/Reprodução)

À primeira vista, nada parece incomum em Paul Scardino. Ele é psicólogo, tem 41 anos e mora na Virgínia (EUA). Em sua casa, porém, ele esconde o seu tesouro: a maior coleção de Funkos Pop do mundo pelo Guiness World Records. A relação do colecionador com os bonecos é tão profunda que afeta inclusive sua vida pessoal.

Em 2018, ele já tinha sido o maior colecionador de Funkos Pop do planeta, com 4.475 bonecos. Em 2020, ele tinha 5.306 itens em sua coleção, mas acabou ultrapassado por David Mebane, também dos Estados Unidos, com 7.095 unidades. Agora, Paul tem 8.002 Funkos Pop e trouxe o recorde de volta para si.

Conhecidos como "bonecos cabeçudinhos", as unidades de Paul são miniaturas de personagens de videogames, séries, filmes, músicos e estrelas do esporte.

O colecionador os separa em categorias: uma para animação, com miniaturas de The Simpsons e Dragon Ball Z; e uma para filmes, que inclui King Kong, Barbie, Harry Potter e Matrix. Ele tem também uma área dedicada a super-heróis, que inclui uma versão especial de Batman e do Baby Groot.

Paul ainda tem uma sessão separada só para os filmes da saga Star Wars, organizada na ordem dos primeiros aos últimos longas a estrearem nos cinemas.

Um boneco especial para Paul é justamente ele mesmo. "A Funko começou uma campanha em que você ia online, escolhia diferentes acessórios e roupas. Então, eu escolhi um Funko Pop meu, com um troféu por meu (recorde) Guinness".

A conexão do psicólogo com os bonecos perpassa até um nível mais íntimo da vida dele. "Eu uso os Funkos Pop na minha terapia para praticar a conexão com crianças e adultos e saber mais sobre o que eles gostam", completa.