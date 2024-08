Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (22/8)

Sol ingressa em virgem

Data estelar: Sol ingressa em Virgem, Vênus e Marte em quadratura.

Dentro de uma semente aparentemente sem grandes atrativos nem atributos reside potencialmente o surgimento de uma árvore frondosa e cheia de frutos, que por sua vez será a mãe de toda uma floresta, na qual se desenvolverá todo um ecossistema complexo e equilibrado.

Nossa humanidade ainda é uma semente do que poderá vir a ser no futuro, encerra em seu coração adormecido potencialidades magníficas, mas enquanto as sementes dependem de condições exteriores favoráveis para germinarem o que está oculto em seus interiores, as potencialidades ocultas no coração humano só podem germinar quando, do lado de dentro, cada um de nós decida orientar a consciência na direção de cuidarmos uns aos outros, em vez de nos maltratar; nos respeitarmos mutuamente, em vez de nos insultar; e de nos tornarmos dignos de ser humanos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

São muitas pontas soltas que parecem ter conspirado para surgirem simultaneamente, requerendo atenção e cuidado. Procure não se desgastar sem necessidade, porque a complexidade do cenário só é aparente. É tudo fácil.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Para satisfazer suas pretensões você teria de fazer investimentos que, nesta altura do jogo, seriam arriscados demais, porque não há como vislumbrar que o retorno seja seguro. Porém, a vida continua e é preciso jogar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Não é que tudo tenha ficado mais difícil, é que as facilidades andam escassas, ocultas por trás da obviedade do dia a dia, enquanto sua alma continua buscando maravilhas no céu, que são possíveis, mas ainda distantes.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A boa vontade com que você comunica certas questões pode não ser bem recebida pelas pessoas e, ao contrário, parecer que você está mexendo com elas de forma desrespeitosa. Procure ter em conta a sensibilidade alheia.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Aquilo que você quer é desejado também por inúmeras outras pessoas, e isso coloca em marcha o processo competitivo, do qual os resultados são imprevisíveis, inclusive porque a necessidade de colaborar contradiz a competição.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Faça a parte que seja de sua responsabilidade, e ao mesmo tempo cuide para que as pessoas envolvidas cuidem da parte delas também, porque senão sua alma corre o risco de ter de assumir a autoria de coisas que não são dela.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Nada é o que parece, por isso é preciso tomar mais cuidado do que o habitual ao você fazer suas escolhas, se lembrando de que aquilo que agradar você não seria a melhor opção do momento. Está tudo misturado e complicado.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Para que tudo corra da melhor maneira possível, procure evitar as reações impulsivas, mas, se contendo, administrar com sabedoria os conflitos e desavenças, de modo a que brindem com maior criatividade para todos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As pessoas se acostumaram a se tratarem mutuamente como estorvos, como obstáculos, quando na verdade deveriam se tratar com cuidado e respeito, considerando que precisam umas das outras o tempo inteiro.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Não tem nada de errado sonhar e teorizar, mas desde que você nasceu e ganhou um formidável equipamento físico de ação, é preciso fazer passar os lindos sonhos pelo estreito portal que leva à realização concreta.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Para tomar boas decisões, é preciso você mudar um pouco o foco, deixando de lado muitas coisas que eram importantes, mas que o tempo provou não serem assim tão valiosas, e se focar no que a vida apresenta agora.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nem sempre é bom concordar com tudo, às vezes é preciso sustentar um estado de conflito para, através desse, conseguir enxergar outras perspectivas que antes passavam despercebidas. Ampliar a mente, isso é necessário.