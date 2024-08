Bella Campos posa e posta foto com bolo de dinheiro: ‘Dia de cuidar de mim’ - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Bella Campos causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar uma foto inesperada nesta quarta-feira (21). A atriz, conhecida por seu trabalho na televisão, apareceu em um salão de beleza e, após uma série de selfies mostrando seus cuidados capilares, publicou uma imagem que deixou seus seguidores surpresos: ela posava segurando um bolo de dinheiro, com notas de 200 reais.

Em seu perfil no Instagram, Bella mostrou seu dia de luxo e autocuidado, escrevendo na legenda: "Eu amo tirar um dia para cuidar de mim e ser uma boa patricia".

Veja também: Bella Campos abre o jogo sobre desejo de maternidade: ‘Quero ser mãe"

A postagem rapidamente chamou a atenção dos fãs, que reagiram de diferentes maneiras ao gesto da atriz. A foto foi um reflexo do estilo de vida ostentador de Bella, que frequentemente compartilha momentos de glamour com seus seguidores.

A publicação gerou uma onda de comentários, incluindo uma resposta engraçada de um seguidor que brincou: "Tá pegando dinheiro com agiota, né? A gente sabe". A interação destacou a capacidade dos fãs de se envolver de maneira leve e humorística com as postagens de celebridades, mesmo quando o conteúdo é mais extravagante.