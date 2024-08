Fabio Assunção sobre beijo técnico: "Sempre tem uma coisa que está pulsando"

No episódio desta quinta-feira (22) do videocast Mamilos Café, Fabio Assunção, de 53 anos, reflete sobre sua trajetória artística e a vida após os 50. Conduzido por Ju Wallauer, o episódio revela a paixão de Assunção pela arte e os desafios que enfrenta em sua carreira. Com uma vasta experiência que inclui 14 novelas, 6 minisséries, 10 séries, 15 filmes e diversas peças teatrais, o ator discute a "mágica da atuação" e a importância do autoconhecimento para lidar com as pressões da fama.

Assunção explora o conceito do beijo técnico, explicando que, apesar de ser uma cena "sob controle", ainda requer uma emoção real para transmitir autenticidade. "No beijo técnico, sempre tem uma coisa que está pulsando em cena. É sobre uma condição que você coloca na cena que está ‘sob controle'", detalha o ator. Ele destaca a importância de criar uma conexão genuína com o público, que deve sentir a cena como real, apesar da artificialidade do ato.

Revisitando momentos marcantes de sua carreira, como a novela "O Rei do Gado", a minissérie "Os Maias" e o filme "Motel Destino", Fabio expressa sua admiração por diretores renomados como Luiz Fernando Carvalho e Karim Aïnouz. Ele enfatiza a relevância de ter uma visão artística e lutar por ela, destacando que o processo criativo é tão crucial quanto o resultado final. Assunção reforça que a busca pela arte vai além da execução, envolvendo também a perseverança nos bastidores.

Ao abordar críticas e julgamentos, Fabio Assunção enfatiza a importância do autoconhecimento para enfrentar a negatividade e comentários infundados. "A minha profissão traz também essa vulnerabilidade da opinião dos outros. Não estou me defendendo de ninguém porque não me sinto sob ataque", afirma. Ele acredita que a opinião sem fundamento é uma questão prevalente na sociedade atual, e que o autoconhecimento é essencial para manter o equilíbrio emocional. O videocast Mamilos Café, disponível no Globoplay, globo.com, nas plataformas de áudio e no canal do YouTube do Mamilos, oferece uma visão aprofundada sobre a vida e a carreira do ator.