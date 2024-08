Após namorada sofrer ataques racistas, MC Daniel publica carta a defendendo

O anúncio da primeira gravidez de MC Daniel e Lorena Maria trouxe uma alegria inesperada, mas também gerou uma onda de ataques racistas contra o casal. Lorena, ao compartilhar a notícia da espera de um filho com o funkeiro, enfrentou comentários ofensivos e discriminatórios, forçando o casal a se pronunciar sobre a questão. Nesta quarta-feira (21), MC Daniel publicou uma carta aos seguidores para repudiar a atitude dos agressores e reafirmar seu posicionamento contra o racismo.

Na nota, MC Daniel expressou seu repúdio às manifestações racistas, afirmando que, como homem branco, está ciente de seus privilégios e considera inaceitável que tais preconceitos ainda prevaleçam. "Racismo é crime, ponto final", declarou, reforçando que a injúria racial é ilegal e inaceitável. O músico lamentou que o momento de celebração da gravidez tenha sido manchado por ataques, afirmando que comentários desse tipo são totalmente inaceitáveis, especialmente vindo de alguém que se diz seu fã.

Lorena também se manifestou sobre a situação, denunciando os comentários ofensivos e destacando a importância de combater o racismo e a intolerância. "Racismo é crime! E só vai ter jeito quando racistas forem presos", declarou ela, enfatizando a necessidade de justiça efetiva para combater a discriminação. Lorena também respondeu a uma mensagem particularmente cruel com indignação, criticando a crueldade dos comentários e afirmando que os responsáveis "têm lugar reservado no inferno".

O casal, que anunciou a gravidez na segunda-feira (19), está junto há pouco mais de dois meses. Enquanto MC Daniel é um artista consolidado no cenário musical, Lorena é uma influenciadora digital e empresária com mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram. O anúncio, que deveria ser um momento de felicidade, acabou sendo marcado por uma dura luta contra o preconceito, mostrando a necessidade urgente de mudanças na sociedade.