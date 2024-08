Mezanino da Torre de TV recebe exposição do grafiteiro Toys

Tudo Começa no Sonho é a nova exposição de TOYS na galeria do Mezanino da Torre de TV. Com peças produzidas pelo artista Daniel Morais e curadoria assinada por Bruno Barbosa, a mostra preza por inspirar e motivar o público a acreditar e valorizar seus sonhos. As obras estarão disponíveis até dia 28 de setembro.

Inspiradas na frase do rapper Mano Brown — “sempre fui sonhador, isso é o que me mantém vivo” —, as criações refletem, de forma lúdica e que instiga a realidade do dia a dia, a importância do sonhar para manuter a determinação e despertar de um propósito. Dentre as 40 composições, estão pinturas e instalações, repletas de cores, figuras abstratas e formas geométricas.

Daniel Morais nasceu em Brasília e começou a desenhar em muros aos 13 anos, no Guará. Ganhou destaque após a criação do personagem toyzin e hoje é referência da arte urbana. Sua mostra faz parte de um rol de exposições da galeria Mezanino, com artistas emergentes no cenário cultural brasiliense e nacional.





Serviço

Tudo Começa no Sonho

Até dia 28 de setembro, de segunda a sábado, das 11h30 às 20h, no Mezanino da Torre de TV, Andar R (restaurante) - Eixo Monumental, Brasília - DF. Entrada por R$ 15. Classificação livre