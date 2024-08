Luiza Fariello lança livro de contos nesta sexta-feira (23/8)

Luiza Fariello, finalista do Prêmio Candango de Literatura e semifinalista do Prêmio Oceanos com o livro de estreia Essa palavra eu não falo, realiza o lançamento da segunda obra, Hoje, Deserto, nesta sexta-feira (23/8), às 17h no Quanto Café. O evento também conta com uma sessão de autógrafos da escritora.

O livro Hoje, Deserto é publicado pela editora Patuá e reúne 16 histórias sobre a solidão e o vazio presente em todas as pessoas. A narrativa mostra as personagens diante de situações comuns do universo feminino: uma mãe está em uma dinâmica de entrevista de emprego enquanto se preocupa com o filho pequeno, deixado sob os cuidados da vizinha; a ausência paterna que completa um ano desencadeia acontecimentos marcantes na vida de uma menina; e uma mulher que tenta encontrar semelhanças entre si mesma e uma boneca Barbie.

Luiza Fariello é jornalista e professora de Língua Portuguesa da rede pública do DF. Se formou em Jornalismo na PUC de São Paulo e em Letras na UNIP, com mestrado em Literatura na UnB, e com o recente lançamento do livro Hoje, Deserto, a autora pretende reforçar o compromisso de dialogar com as pessoas por meio da literatura.





Serviço

Lançamento do livro “Hoje, Deserto” de Luiza Fariello

No dia 23/8, às 17h no Quanto Café (CLN 103, Bloco A). Entrada gratuita.