Trapper Wiu lança segundo disco da carreira, Vagabundo de luxo

O trapper Wiu, da produtora musical 30praum, também responsável pela carreira de Matuê e Teto, lançou o segundo álbum da carreira, Vagabundo de luxo. Atualmente, ele carrega mais de dez milhões de ouvintes mensais no Spotify e emplacou sucessos como Rainha da finesse e Problemas de um milionário, que somam quase 90 milhões de reproduções. Em entrevista ao Correio, o cearense fala sobre o processo de produção do novo trabalho e a chegada do sucesso.



No disco, Wiu decidiu juntar composições criadas em diferentes etapas da carreira, seja há três meses ou três anos. O artista decidiu trabalhar no que havia produzido durante a agenda agitada e adicionar novos elementos às criações. Ele descreve o álbum como uma "playlist perfeita para se arrumar para uma festa ou tocar no carro com os amigos e cantar em alto e bom som". Definindo o processo como divertido, o músico produz as faixas durante as viagens. “Depois do meu primeiro álbum, minha vida ficou muito agitada. Então aproveito o tempo que tenho e gosto de fazer o processo do meu jeito, escrever, fazer os beats e produzir”, conta Wiu.



No início da sua carreira musical, o trapper acompanhava os shows do Matuê e utilizava a experiência para aprender como o processo funcionava. “Tudo tem muita magia, envolve um pouco de sorte e muita disciplina também. Talento às vezes não é nada sem o esforço. Com o tempo, a gente vai aprendendo essas maldades e como adicionar o seu toque”, conta Wiu sobre aprendizados que teve durante sua trajetória na música. Ele acredita que a melhor parte do sucesso é conseguir realizar os sonhos que tinha quando criança, como comprar equipamentos para evoluir no trabalho.



Com influências de forró e reggaeton, Vagabundo de luxo é um reflexo de diversos gostos musicais do artista. “Eu sou um forte pesquisador musical, então gosto de trazer essa vibe para o que eu faço. Eu sinto que faço o tipo de música que eu gosto”. O ritmo nordestino está presente no álbum e, para Wiu, o reggaeton faz parte da vida de Fortaleza. “A gente está na praia, no sol e esse estilo de vida está ligado ao reggaeton. Trouxe o clima tropical para esse álbum também”.



Wiu também conta sobre as viagens que tem feito e se autodeclara realizado com os lugares em que conseguiu chegar. “Olha onde a minha música me trouxe. Eu sou um um vagabundo de rua que faz rima. Olha onde eu estou agora. Fui para Nova Iorque, fui para lugares que eu só via em filmes. Isso me retribui muito em bagagem cultural, me leva a conhecer a história de outras pessoas também”.



A história do cantor com Brasília, por exemplo, vem do início da carreira. Ao achar um celular abandonado em meio aos pertences de um primo, ele encontrou músicas de artistas de rap da cidade como Tribo da Periferia, Hungria e Pacificadores, que se tornaram inspiração para o cearense. “O mais importante da minha conexão com DF é que foi o primeiro lugar que eu viajei para fora de Fortaleza por causa da música. Primeira vez que andei de avião e percebi que poderia ir longe”.



Com o novo projeto, Wiu sente que começou do zero de novo e tem sentido as mesmas sensações de quando lançou o primeiro disco, Manual de como amar errado. Para o futuro, o artista pretende se aprofundar no mundo de Vagabundo de luxo e revela que ainda existem passos para trilhar nessa era da carreira.





