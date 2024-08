Planaltina recebe oficinas de fotografia e produção de eventos

O Jardim Roriz, em Planaltina, sediará o projeto Formação em Arte e Cultura nas Periferias do DF a partir do dia 2 de setembro. Para formar jovens no mercado cultural, oficinas gratuitas de fotografia e produção de eventos serão oferecidas com certificado. Serão disponibilizadas 45 vagas para os cursos, mediante a inscrição por formulário até o dia 28 de agosto.

Após o período teórico das oficinas ministradas por profissionais renomados das áreas exploradas, os jovens terão a oportunidade de colocar em prática o conhecimento adquirido no evento de aniversário do Jardim Roriz (5/10). Essa metodologia proporcionará aos participantes uma oportunidade de conexão com o mercado cultural, networking com profissionais de destaque e conhecimento de novas habilidades.

Diretor geral do projeto, Antônio de Pádua afirma que a ideia de expandir a formação do Jovem de Expressão para Planaltina parte da acessibilidade e inclusão: “É uma região que, assim como várias outras do Distrito Federal, não possui acesso à cultura, especialmente em ações voltadas à formação.” As oficinas selecionadas estão relacionadas ao aniversário de 35 anos do Jardim Roriz e seguem a tradição da organização social de associar as oficinas a uma atividade prática.

Feito em parceria com o coletivo Half + Cultura, o serviço social busca a colaboração com projetos locais que também trabalham com resistência cultural. A ideia é inserir os jovens da periferia no mercado cultural e incentivar o empreendedorismo periférico por meio da realização das atividades formativas. “Que esses jovens possam multiplicar esse conhecimento e reivindicar mais orçamento para práticas culturais no local onde moram!”, comemora.

Oficinas de fotografia e produção de eventos (foto: Divulgação)

Com a aula prática no Jardim Roriz, o diretor espera que os alunos entendam o funcionamento da operação de eventos e estejam em contato com profissionais de diversos setores: “Os alunos do curso de produção estarão totalmente integrados à equipe da área e os de fotografia farão parte da cobertura oficial do evento.”





O maior desafio registrado pelo diretor é em relação a burocracia para liberação de eventos no DF, processo lento, exigente e, muitas vezes, com propostas redundantes: “Para superar essa questão é necessário se programar com bastante antecedência e contar com profissional com experiência em liberações de alvarás eventuais, o que nem sempre é possível se o projeto for de baixo custo.”





A meta futura para o projeto é construir um centro cultural onde possa funcionar a Faculdade de Cultura do Jovem de Expressão, espaço adequado para todas as atividades culturais e ações do programa em sua plenitude. “Isso iria ampliar significativamente nosso atendimento”, Pádua constata. A organização também pretende levar a tecnologia social para várias regiões administrativas.

Serviço:

Formação em Arte e Cultura nas Periferias do DF

Inscrições até 28/8 pelo formulário https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWIj2iKOfKdMb8-yveK9unTsHegH9zGA8KGwN3R3eALRJziA/viewform. Início das aulas no dia 2/9. Curso de fotografia nas segundas-feiras, das 19h às 22h; Curso de produção de eventos nas terças-feiras, das 19h às 22h, no CEI 02 Jardim Roriz (Planaltina).