Futuro e parceria: Teto e WIU falam sobre atual momento e carreira

Um ritmo composto, em sua grande maioria, por jovens promissores e talentosos. A nova geração do trap e do rap brasileiro, se assim pode ser chamada, é representada por grandes prospectos a nível nacional — e até internacional. Dois deles são bem conhecidos, vieram do Nordeste e acumulam milhões de fãs na internet. Teto, 22 anos, natural de Jacobina na Bahia, e WIU, 22, de Fortaleza no Ceará, certamente, já não são considerados mais uma promessa. Muito pelo contrário, figuram entre uma realidade que eles mesmos ajudaram a construir.

Juntos, somam quase 18 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Músicas que chegam na casa dos 250 milhões de reprodução. Definitivamente, estão no topo das paradas. Recentemente, lançaram, pela primeira vez, uma colaboração. Algo feito outras vezes, mas sempre na companhia do amigo Matuê, rapper e líder da gravadora em que WIU e Teto se fazem presentes, a 30PRAUM.



“Nunca tivemos uma participação juntas, até então. É uma parada inédita, e que foi muita louca, porque é uma música completamente diferente do que fazemos. Trouxemos uma coisa mais rimada, versada, no estilo de muitas canções que também gostamos de ouvir. Esse momento, no estúdio, foi muito leve e simples. Estávamos reunidos em Fortaleza, no QG da 30, durante três dias, criando juntos, sem nos prendermos a nada”, detalha WIU.



A faixa, Problemas de um Milionário, conta com 40 milhões de plays nas plataformas digitais. Para o artista, o beat e a melodia, com um violão em um ritmo hispânico, trouxe a vibe para o single. Algo que ambos buscavam tanto, enfim aconteceu. “Primeiro eu fiz um verso e não gostei. Pedi ao WIU para ficar sozinho no estúdio, para criar uma letra que estivesse à altura da que ele fez”, relembra Teto.



Uma vontade de ambos, era que a música fosse lançada sem autotune, ferramnta de correção de voz usada de forma exagerada para dar um efeito metálico no canto. O rapper cearense ressalta que, graças a uma mente aberta, não se limitam na própria criatividade. Feito que até chamou atenção de artistas internacionais, como Central Cee, que ficou apaixonado pelo beat e até entrou em contato com WIU via rede social. “Ele disse que iria fazer um remix, que gostou bastante. Estamos esperando para ver o que acontece”, revelam.



Shows, festivais e responsabilidade



“Esteticamente, somos muito amplos e plurais”, respondem os dois, em uma consonância de quem é amigo além da música. Sabendo disso, reconhecem a responsabilidade que possuem em um cenário que, anos atrás, e ainda hoje, enfrentou muito preconceito. Apesar das dificuldades, sobretudo para quem vem de onde vieram, tornaram-se expoentes, com shows e festivais do tamanho de seus talentos.



“Temos muito amor pela coisa. Amamos estar no palco, encontrar com nossa galera é o estado máximo de pureza que podemos ter com os fãs. Eles (público) sentem essa genuinidade”, destaca Teto. Mais que uma apresentação, uma experiência, de fato. WIU acredita que, além de cantar, conversar, interagir e envolver quem está presente no evento. Tudo isso faz mais do espetáculo. “Trazer uma energia diferente e entregar um sorriso na cara de quem pudermos”, acrescenta o artista cearense.



Em setembro, eles estarão no Palco Mundo do Rock in Rio 2024. Ao lado do amigo Matuê, dividindo o dia com 21 Savage, Ludmilla e Travis Scott, o grande nome da noite. “Isso é uma forma de saber que o nosso trabalho está no caminho certo. Me sinto cobrado e com muita responsabilidade, mas é extremamente gratificante honrar o trap dessa forma”, enfatiza Teto. Muito sucesso e representatividade. Carreiras que estão apenas no começo, mas já revelam histórias bonitas e especiais. Em um gênero que cresce anualmente no país, Teto e WIU, contrariando as estatísticas, mostram que tudo é possível com dedicação e crença no trabalho duro.

Futuro e expectativa

“Hoje, o que enxergo com clareza, ainda mais depois de colocar meu nome na pista, é que para quem vem do Nordeste, em alguns momentos, vai ter que dar 10 vezes mais de si.” A crença de WIU, sendo um expoente para tantos jovens, é firmada em saber que crescer no trap, fora do eixo Rio de Janeiro e São Paulo, não é tão fácil. Ainda assim, eles conseguiram com muita maestria tamanho feito.



Agora, ao contrário do que pensam, eles vão aproveitar o momento e a jornada, claro. Mas, também, trabalhar para que o legado de ambos permaneça. Sobre o futuro, WIU promete álbum logo em breve, ainda sem data. Teto, o mesmo, mas confessa que está levando o projeto com muita calma e seriedade, sem deixar o processo criativo interromper a essência que o fez chegar aos holofotes.