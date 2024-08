Cantor recifense faz sucesso com versão brasileira de hit da Mariah Carey

O cantor recifense, Donn, 27 anos, tem ganhado destaque no país com a música Fatal, versão brasileira de Obsessed da cantora Mariah Carey. “No Nordeste, tem uma cultura muito forte de fazer versões de músicas internacionais e eu cresci consumindo esse tipo de música. Então pensei em como eu poderia juntar o que eu gosto de fazer, com o que gosto de ouvir, gosto de black music, música que tenha vocais”, disse o artista.

Leia também: Emissora abre espaço para a música independente brasileira

“Essa música não tinha uma pretensão de ser lançada. Eu morava com dois amigos que são produtores, parávamos às vezes para produzir algumas besteiras no estúdio, pegamos uma, duas sessões e na terceira sessão a música estava pronta e ficou uma música incrível”, completa.

Natural de recife o cantor, conta que tudo começou após ser finalista do concurso #CanteComOrgulho, uma parceria entre a Warner Music e o TikTok.

“Na época do concurso, eu estava em um momento de muita ansiedade. Porque na época eu morava em Recife e lá não tem muito espaço para o tipo de música que faço, e minha equipe da época me falou do concurso da Warner, que seria uma grande oportunidade. Me inscrevi e acabei esquecendo, o tempo passou e um dia eu acordei e o meu celular estava chovendo de notificação (...) Fiquei sem acreditar, foi emocionante. Era uma oportunidade muito boa, um concurso inédito e foi uma parceria da Warner Music que é uma grande gravadora com o Tik Tok. Então realmente foi uma oportunidade incrível.”, lembra.

Donn foi um dos finalistas do concurso interpretando uma música de Lulu Santos e o mais votado pelo público, com mais de 2 milhões de votos.

“Só tinha gente fera nesse concurso, eram nove concorrentes incríveis. E os cinco que passassem para a final teriam mentoria de outros grandes artistas da cena musical. Eu fui mentorado pelo PK, ele me ligava, fazíamos chamada de vídeo para discutir situações, falar sobre o mercado musical e essas coisas”, lembra.

Agora em uma nova fase da carreira, o cantor está na produção do novo álbum. “Estou produzindo um álbum novo, estou trabalhando com outras pessoas do mercado musical e estamos montando todo o projeto, todo um trabalho para que a gente chegue com esse novo álbum de uma forma bem forte. Então eu estou aqui trabalhando muito”, conta.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes