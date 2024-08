Bianca Andrade fala sobre planos de engravidar do namorado italiano

Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, abriu o coração sobre a maternidade. A influenciadora e empresária, que é mãe de Cris, de 3 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Fred Bruno, comentou acerca da possibilidade de ter mais filhos.

Em entrevista ao podcast PodPah, nesta última quinta-feira (22/8), a ex-BBB reagiu ao assunto de crescer a família com o namorado, o modelo italiano Luca Daffrè, com quem assumiu o romance em março.

"Pretendo, mas um pouco mais para frente. Tenho coisas grandes para acontecer no trabalho neste momento", explicou Bianca Andrade. Sobre os desafios da maternidade, ela apontou que existe uma semelhança no modo de criação de seu filho, com o de sua mãe.

"Mãe tem muita culpa e medo. Temos que deixar eles descobrirem que são capazes. Com 3 anos ele já é uma pessoa. Eu pergunto e ele responde. Assim foi no aniversário dele. Ele que escolheu tudo. Até o meu figurino e o dele. Comigo ele fica mais manhoso do que com o pai, mas nós temos papo reto", disse ela.

