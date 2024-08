Festival do Rio anuncia datas e uma nova sede para 2024

Ganhadores do Troféu Redentor, no Festival do Rio, em 2023 - (crédito: Divulgação )

A 26ª edição do Festival do Rio, que recebe diversos profissionais do mercado audiovisual, ocorrerá entre os dias 3 e 13 de outubro em uma nova sede, o Armazém da Utopia no Cais do Porto. A programação é ampla e diversa e traz a Première Brasil, mostra competitiva de filmes brasileiros que concorrem ao Troféu Redentor, o Panorama Mundial dedicado a filmes internacionais e exposições temáticas. No Programa Geração são ministradas oficinas, palestras e exibições especiais para jovens e educadores.

O principal compromisso do Festival do Rio é a inclusão de pessoas com deficiência, com a ampliação de exibição de conteúdos acessíveis em todas as linguagens. Além disso, o festival também conta com o patrocínio do Ministério da Cultura, desempenhando um papel fundamental para o mercado audiovisual nacional e o oferecimento da cultura para a população brasileira. Os filmes da mostra e a data para compra de ingressos serão divulgados em breve.

Além dos filmes, durante os 11 dias de festival serão oferecidas no RioMarket — área de Mercado do Festival — palestra, seminários e exibições de conteúdos especiais para as pessoas do mercado e o público em geral. A inscrição deve ser feita de forma prévia no site do festival.