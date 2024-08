Cine Brasília faz "volta ao mundo" com filmes de diferentes países

O espaço receberá também a 7ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano e do Caribe - (crédito: Pedro Ventura/Agencia Brasilia)

O Cine Brasília divulgou a programação de filmes a partir desta quinta-feira (22/8) até a próxima semana (28/8), que promete uma viagem ao redor do mundo. Longas nacionais, estadunidenses e russos são os destaques de exibição. Os ingressos para assistir às produções custam a partir de R$10, menos na segunda-feira, que apresenta o valor fixo de R$5. Os ingressos podem ser adquiridos na bilhetreia física do local

Dirigido por Marco Antônio Pereira, o documentário Favela do papa retrata a relação entre os moradores da Favela do Vidigal na década de 1970 e a Igreja Católica, por meio da Pastoral das Favelas, em meio a um momento de total desesperança para os habitantes da periferia. Já Tipos de gentileza, estrelado por Emma Stone e Willem Dafoe, acompanha dois protagonistas que tentam desvendar pequenos mistérios das suas vidas. Por fim, neste sábado (24/8), às 19h, será exibido o filme Ar ("Vozdukh") na Noite do Cinema da Embaixada da Rússia.

O início da 7ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano e do Caribe, que ocorrerá de 27 de agosto a 3 de setembro, também marca a programação desta semana. Dezessete longas de diferentes países do continente americano serão exibidos para divulgar ao público a cultura dessa vasta região geográfica.