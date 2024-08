Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (23/8)

IDEAL SERIA...

Data estelar: Mercúrio e Marte em sextil.

Ideal seria que cuidemos uns dos outros em vez de nos tratarmos como estorvos que devam ser eliminados sumariamente, mas para isso é necessário que nossa consciência individual se expanda e se transforme em consciência grupal, nos habilitando a perceber as íntimas e evidentes conexões que todos os indivíduos temos entre nós.

Ideal seria que como resultado dessa percepção passemos a nos respeitar mutuamente de forma independente de nossos gostos e aversões, julgando com imparcialidade os eventos, em vez de ficarmos torcendo pelos que nos são simpáticos e ansiando destruir os que nos sejam antipáticos.

Ideal seria que a dignidade que buscamos ter não seja resultado de atributos exteriores apenas, mas fruto de práticas consagradas em benefício de todas as pessoas com que nos relacionamos.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Não há muito o que inventar nesta parte do caminho, agora é fundamental dar continuidade ao que tenha sido começado, sem se desviar, mesmo que surgir a tentação de se lançar a alguma aventura criativa. Só depois.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Agora não é hora de tentar agir dentro da normalidade racional, porque o mundo está de ponta-cabeça, e tudo o que outrora era fácil e simples se tornou muito complicado. Vale a pena apostar em algumas loucuras.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Já que você consegue enxergar ordem por trás do caos aparente, sua missão será explicar essa ordem da melhor maneira possível, para que até as crianças a entendam. Assim você contribuirá para trazer serenidade.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Conversar com o futuro é imprescindível, porém, sem a duvidosa ajuda da angústia, que sempre pinta o futuro com densidade, para nos infundir preocupação e ansiedade. Converse com o futuro com alegria e esperança.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As pessoas adoram imaginar que tudo seja tão difícil que as autoriza a desistir. Na verdade, elas raciocinam assim do ponto de vista da satisfação da preguiça, porque quem supera essa inércia aceita os desafios.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure dar um toque de lucidez a tudo que acontece, mas sem que isso signifique ficar criticando o que as pessoas dizem e opinam, porque elas andam convencidas, como sempre, de que o que pensam é claro e definitivo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Interiormente, você consegue visualizar com clareza tudo que precisaria ser feito para colocar ordem e manter a normalidade, porém, na prática, isso seria muito difícil de expressar, quanto mais de ser compreendido.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Este é um momento em que sua alma precisa tratar todo mundo com cordialidade, para que as pessoas se sintam atraídas e você possa conversar com elas sobre seus planos e, assim, elas queiram ajudar e colaborar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A alegria é o tempero que está faltando para que as pessoas se unam ao seu caminho, porque todas elas andam tão sobrecarregadas de angústias e preocupações que o mero aroma da alegria as fará se sentirem muito melhor.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Quando você expõe abertamente suas ideias e inquietações, muitas pessoas se unem a você, e assim sua alma conhece a força do grupo. É importante tomar essa iniciativa de se expressar, mesmo que você tema os resultados.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Por mais acidentado que tenha sido tudo nos últimos tempos, ainda assim sua alma encontrará margem suficiente para manobrar de acordo com os anseios que fazem o coração arder de vontade de realizar. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As alianças e parcerias que você construir nesta parte do caminho serão muito úteis e auspiciosas num futuro nada distante, portanto, é essencial que você atravesse seus receios o quanto antes e faça o necessário.