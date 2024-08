Novo filme de Francis Coppola ganha data de estreia no Brasil

A distribuidora nacional O2 Play será responsável pela exibição no Brasil de Megalópolis, novo drama do diretor e roteirista vencedor do Oscar Francis Ford Coppola. O filme estreia nos cinemas brasileiros no dia 31 de outubro.

A trama se passa na cidade de Nova Roma, onde ocorre um grande conflito entre Cesar Catilina, um artista a favor de um futuro utópico e idealista, e o ganancioso prefeito Franklyn Cicero. Entre os dois está Julia Cicero, que, com a lealdade dividida entre o pai e o amado, tenta decidir qual futuro a humanidade merece.

O épico de ficção científica concorreu à Palma de Ouro no 77º Festival de Cannes. O longa é o primeiro trabalho do renomado diretor desde 2011. Nomes como Adam Driver, Giancarlo Esposito e Nathalie Emmanuel estrelam a produção.