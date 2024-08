Museu Dinâmico de Cera leva Semana de Arte Moderna ao MAB

O Museu de Arte de Brasília (MAB) está promovendo o Museu Dinâmico de Cera com o Ato II — A Semana de Arte Moderna. A sua estreia foi realizada no dia 15 de agosto e ficará disponível neste sábado (24/8), no dia 31 de agosto e no dia 1º de setembro, quando se encerra. Todas as atividades apresentadas ocorrem às 10h, 11h, 14h30 e 15h30, no MAB. O projeto exibe elementos do teatro, música, artes visuais e literatura, com o objetivo de aproximar o público de artistas icônicos.

O projeto consiste em posicionar estrategicamente cinco atores profissionais ao longo dos espaços do MAB, caracterizados como as figuras centrais da Semana de Arte Moderna de 1922 enquanto narram suas histórias e compartilham curiosidades sobre o movimento modernista em um ambiente que mescla a história e a performance. Após a interação com os atores, os visitantes são conduzidos ao espaço cenográfico Brasilidades em Cena, ambiente que recria os ares dos anos 1920 com elementos decorativos e permite que os visitantes se caracterizem como os personagens da época.

O projeto ficará disponível ao público até o dia 1º de setembro. Será oferecido transporte gratuito saindo do estacionamento da Biblioteca Nacional, ao lado da Rodoviária do Plano Piloto, em dois turnos, matutino e vespertino. Nas quintas e sextas-feiras, o museu estará dedicado a receber as escolas públicas que se inscreveram previamente, proporcionando aos alunos uma imersão educativa única na história da arte brasileira.





