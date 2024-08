Amabbi lança ‘Versos e voos’, disco pautado em questões sobre o amor

Amabbi não se limita a uma narrativa linear no decorrer do álbum - (crédito: Divulgação)

Cheio de atitude, diverso e ousado são alguns termos passíveis de caracterizar Versos e voos, álbum de estreia de Amabbi, cantora e compositora paulistana que tem despontado na cena musical entre a nova geração de artistas. Lançado na última semana, o disco engloba um conjunto de 13 faixas, das quais duas são os interlúdios Versos e Voos, respectivamente. Entre os estilos trabalhados, o R&B, o samba-rock, o pagode e o trap têm espaço fundamental na construção dos sentidos que a cantora de 19 anos propõe ao ouvinte durante a audição.

Nas palavras de Amabbi, Versos e voos é um álbum “solar”, feito para ser escutado em movimento. O movimento é, inclusive, característica fundamental do projeto, uma vez que as canções e visuais produzidos ditam o ritmo da escuta, sempre alinhados a passagens típicas do cotidiano, como um encontro de amigos ou uma saída para beber no bar, por exemplo.

Os amigos de Amabbi, inclusive, foram e são peça ativa no processo criativo da cantora, que desde os 16 anos compõe as próprias canções. Durante o processo de produção do álbum, a artista relata que se aproximou dos colaboradores e firmou fortes laços de amizade com as parcerias que fazem parte da lista de faixas do projeto, caso dos rappers Fabricio “FBC” (Mais uma vez) e Xamã (Money). “É muito gratificante porque ele é uma referência e lançou um álbum referência para caramba”, comenta Amabbi sobre o disco Baile, de FBC, uma das inspirações para Versos e voos.

Perguntada sobre a participação de Xamã no álbum, a cantora adiciona que sempre acompanhou a carreira do rapper, responsável pelos versos adicionais em Money. “Eu sempre fui muito fã dele e eu sempre fiz cover das músicas dele”, ressalta.

Vale frisar que Amabbi não se limita a uma narrativa linear no decorrer do álbum. Versos e voos é costurado por intermédio das influências do círculo social em que a artista está inserida, com canções que homenageiam familiares e amigos próximos dela, caso da mãe e da prima. “Essa sonoridade foi muito do que eu escutei quando era menor e até hoje estou escutando”, confirma Amabbi sobre o que a influenciou durante a construção das faixas.

Quando questionada sobre projetos futuros, a cantora revelou que pretende cair na estrada com uma série de apresentações com músicas no novo trabalho. “Eu gosto do algo ao vivo, eu gosto daquela energia, do pé no chão”, diz. Informações sobre datas, locais e ingressos não foram divulgadas oficialmente.

Confira um dos vizualizers produzidos para Versos e voos.

*Estagiário sob a supervisão de Pedro Ibarra