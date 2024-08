Vini Jr. recebe Kim Kardashian em sua casa

O jogador de futebol Vini Jr., de 24 anos, recebeu uma visita especial nesta sexta-feira (23/8) em sua casa: a socialite Kim Kardashian e seu filho Saint, de oito anos. Acompanhados de Eduardo Camavinga, colega de Vini no Real Madrid, o encontro chamou a atenção dos fãs e gerou uma onda de comentários nas redes sociais.

Em seu perfil, Vini Jr. expressou sua gratidão pela visita com a legenda: "Obrigado por terem vindo à minha casa!!". A postagem rapidamente se tornou viral, com internautas celebrando a interação inesperada entre o atleta e a empresária.

Um dos seguidores destacou o encontro com entusiasmo, comentando: "A Kim zerou o game estando do seu lado, monstro", comentário que rapidamente acumulou centenas de curtidas. Outros fãs também elogiaram a reunião, chamando Vini Jr. de "Lenda!" e demonstrando admiração pelo jogador.

A presença de Kim Kardashian na casa de Vini Jr. foi um evento inesperado que reforçou a popularidade e a influência do jogador não apenas no mundo do futebol, mas também no universo das celebridades.