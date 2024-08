Prêmio Oceanos anuncia escritores semifinalistas deste ano

O Oceanos – Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa anunciou os 60 títulos semifinalistas da edição de 2024. Foram eleitos 30 livros em prosa e 30 de poesia, de autores do Brasil, Portugal, Moçambique e Cabo Verde. A principal proposta do prêmio é a valorização da língua portuguesa.

Neste ano, a premiação contou com mais de 2000 livros inscritos, submetidos a dois júris especializados, um de prosa e outro de poesia, formados por profissionais de diferentes países. Na categoria prosa, foram eleitos 19 romances, sete livros de contos, dois de crônicas e duas dramaturgias. Já na outra categoria, a diversidade de estilos foi marcante, com poemas tanto tradicionais quanto ressignificados, com a mescla de gêneros e temas.



A diversidade também se verifica no perfil dos semifinalistas, composto por escritores veteranos, com obras publicadas, e estreantes. O prêmio entra, agora, na etapa de seleção dos 10 finalistas entre as 60 obras que chegaram à semifinal.