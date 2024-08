Andressa Urach passa mal durante gravação de cena de sexo

Na madrugada desta sexta-feira (23/8), Andressa Urach enfrentou um episódio de emergência durante a gravação de cenas para sua plataforma adulta. A criadora de conteúdo revelou em seu Instagram que sofreu uma dor de cabeça intensa, acompanhada de arritmia cardíaca e um aumento significativo na pressão arterial, que chegou a 21 por 14, bem acima do nível ideal de 12 por 8. Apesar de seu estado, Andressa continuou a trabalhar, compartilhando sua situação com os seguidores. "Trabalhando até agora e me deu uma dor de cabeça forte. Olha a pressão", disse ela em um post às 2h20.

A insistência de Andressa em continuar trabalhando mesmo após o mal-estar é destacada em suas postagens subsequentes. Às 4h19, ela publicou: "Adivinha? Estou trabalhando ainda. Quer ter sucesso? Trabalhe enquanto as pessoas dormem". Esse compromisso com o trabalho, apesar das condições adversas, reflete sua determinação em manter-se ativa e produtiva em sua carreira.

Recentemente, Andressa celebrou um marco significativo ao ver seu nome mencionado em uma matéria do renomado New York Post. A inclusão na publicação é um reconhecimento importante para qualquer criador de conteúdo, especialmente no setor competitivo do entretenimento adulto. Andressa expressou sua satisfação, afirmando que a menção no New York Post não apenas amplia sua visibilidade, mas também reforça sua posição como uma das principais figuras do setor.

Para Andressa, o reconhecimento é uma validação crucial do trabalho árduo e dedicação. Ela vê isso como uma confirmação de seu status de "Rainha do Conteúdo Adulto" e um posicionamento que solidifica sua referência global no campo. Este reconhecimento, junto com seus desafios recentes, demonstra o esforço contínuo de Andressa para se destacar e manter sua relevância no competitivo mundo do entretenimento.