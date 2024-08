Davi Brito, campeão do BBB 24, completa 22 anos neste sábado (24), e ganhou um bolo exagerado de sua mãe, Elisangela Brito. Com quatro camadas, fotos do influencer, de pontos turísticos de Salvador e frases de autoajuda, acabou virando piada na web.

‘Tenebroso’

"Essa família é tão cafona", disparou um. "Lindo bolo", debochou outro. "Lixo", se revoltou mais um. "Meu Deus, são cafonas até com um bolo", completou outra. "Tenebroso", decreta um.

Recentemente, o influencer, que largou o estudo de Medicina, comentou da perseguição que sofre na web de haters. "Se você se preocupar com o que os outros dizem sobre você, nunca vai conseguir viver plenamente. Na minha opinião, as pessoas que se incomodam com a sua felicidade e com o seu bem-estar, na verdade, gostariam de estar no seu lugar, mas não podem", disse.

"Se eu deixar de viver por causa das críticas, não vou aproveitar a vida. Por isso, eu escolho viver intensamente, curtir, brincar, dançar, sem me importar. É assim que eu sou, esse é o Davi", desabafou.

Um bolo horroroso // para Davi Brito tenebroso.

Fico imaginando a festa, vai ser um circo dos horrores kkk só figuras pic.twitter.com/X3oePR6gv9 — Yara (@JuquinhaSilva9) August 24, 2024

Lixoooooo — Tânia (@amogatopreto) August 24, 2024

Meu Deus, são cafonas até com um bolo KKKKKK August 24, 2024

Será que ele realmente faz aniversário hoje? Será que realmente é 22? — Marcos Paulo (@Mapausibr) August 24, 2024

O bolo de aniversário mais feio que já vi na minha vida kkkk — Evanei Marques (@evaneimarques) August 24, 2024

Bolo compatível demais com a vibe dele e da família — Christian Ruff (@ChristianRuff4) August 24, 2024

O post Internautas debocham do bolo de aniversário de Davi Brito: ‘Tenebroso’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Saiba Mais Diversão e Arte Mãe de Ludmilla revela que filha desenvolveu depressão após ataques racistas

Mãe de Ludmilla revela que filha desenvolveu depressão após ataques racistas Diversão e Arte Preta Gil dá detalhes do primeiro dia de quimioterapia: ‘Esperando o momento certo’

Preta Gil dá detalhes do primeiro dia de quimioterapia: ‘Esperando o momento certo’ Diversão e Arte Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto, relembra grave doença: ‘Ressignificou’