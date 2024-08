Cantor Country Shaboozey processa gravadora, saiba mais

Shaboozey continua a dominar a parada Country Airplay da Billboard, com sua música “A Bar Song (Tipsy)”, que mantém o topo por quinta semana consecutiva. A faixa registrou 29,8 milhões de impressões de audiência, embora tenha sofrido uma leve queda de 2% entre 16 e 22 de agosto, segundo a Luminate.

Compositor e cantor Collins Obinna Chibueze, conhecido como Shaboozey entra para um seleto grupo de artistas country ao se tornar apenas o sexto a alcançar o número 1 e manter essa posição por cinco semanas ou mais. Os anteriores a conseguir tal feito incluem “Jesus, Take the Wheel” de Carrie Underwood (seis semanas, 2006); “Redneck Woman” de Gretchen Wilson (cinco semanas, 2004); “When the Sun Goes Down” de Uncle Kracker com Kenny Chesney (cinco semanas, 2004); “Austin” de Blake Shelton (cinco semanas, 2001); e “Achy Breaky Heart” de Billy Ray Cyrus (cinco semanas, 1992).

Além de seu sucesso no Country Airplay, “A Bar Song (Tipsy)“, lançada pela American Dogwood/EMPIRE e promovida para rádio country pela Magnolia Music, também alcança o número 1 na parada Adult Pop Airplay. A música se destaca como a segunda a atingir o topo simultaneamente nas paradas Country Airplay, Pop Airplay e Adult Pop Airplay desde o início dessas listas na década de 1990. Ela segue o exemplo de “I Had Some Help” de Post Malone com Morgan Wallen, que dominou o Country Airplay por quatro semanas em junho-julho.

Ouça ‘A Bar Song (Tipsy)’, de Shaboozey, single que está dominando as paradas Country nos Estados Unidos:

Confira a lista de premiações e indicações do cantor:

Billboard Music Awards Prêmio : Artista Country do Ano (2023) Indicação : Melhor Álbum Country (2023)

American Music Awards Prêmio : Melhor Artista Country Masculino (2022) Indicação : Melhor Música Country do Ano (“A Bar Song (Tipsy)”, 2022)

CMT Music Awards Prêmio : Vídeo do Ano (“A Bar Song (Tipsy)”, 2023) Indicação : Melhor Performance ao Vivo (2022)

Academy of Country Music Awards (ACM) Indicação : Álbum do Ano (“Country Vibes”, 2023) Indicação : Música do Ano (“A Bar Song (Tipsy)”, 2022)

Country Music Association Awards (CMA) Prêmio : Artista Revelação do Ano (2021)



