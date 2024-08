Reprodução/Instagram Preta Gil

Preta Gil utilizou as redes sociais neste último domingo (25), e fez um desabafo sincero sobre seu estado de saúde. Isso porque, a cantora contou que o câncer em que foi diagnosticada e estava em processo de remissão se espalhou para quatro lugares diferentes.

Através de um vídeo publicado no Instagram, a filha de Gilberto Gil relatou que precisará voltar a mais um tratamento médico. "Eu tive um câncer no intestino que eu tratei, me curei dele, fui liberada pelos médicos completamente para seguir uma vida perto da normalidade – obviamente com a minha reabilitação – estava indo muito bem na minha reabilitação e tenho exames periódicos para serem feitos enquanto estiver em remissão", iniciou.

"Remissão é um período de cinco anos onde o câncer pode voltar. Não só no meu caso como no caso de 40% das pessoas que têm um câncer primário e foi o que aconteceu comigo: o meu câncer voltou em quatro lugares diferentes: eu tenho dois linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio e um nódulo no ureter", explicou Preta Gil, que pediu por orações, e detalhou a nova rotina para cuidados com a saúde.

"É mais comum do que a gente imagina, mas é sempre um grande susto. No mesmo dia, no mesmo momento, a gente começou a quimioterapia. Primeiro ciclo acabou hoje, sigo no hospital mais 24 horas em observação, vou pra casa, fico em casa 12 dias e volto para o hospital. Ou seja, minha rotina de tratamento oncológico voltou para que a gente possa curar esses quatro focos que eu citei do câncer. Espero que vocês continuem rezando por mim", pediu ela.





O post Preta Gil pede corrente de orações após descobrir novo diagnóstico de câncer foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.