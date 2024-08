Pílulas do Porão do Rock volta a Brasília no fim de setembro

A "prévia" do Porão do rock trará várias bandas nacionais e internacionais - (crédito: Divulgação)

O Pílulas do Porão do Rock volta a Brasília com atrações eletrizantes. O evento, que é uma versão menor do festival Porão do Rock, será no Arena Lounge, no Estádio Mané Garrincha, no dia 28 de setembro, às 20h. Os ingressos já estão disponíveis para a venda no site Eleven Tickets.

A atração principal será a banda portuguesa Hybrid Theory, conhecida pelo tributo ao grupo Linkin Park e pela performance marcante no Rock in Rio Lisboa 2024. “As Pílulas são uma forma de dar um gostinho antecipado do que está vindo com o Porão do Rock. Já foram 12 edições e a galera cada vez mais compra nossa ideia”, observa, em nota, Gustavo Sá, um dos organizadores do evento.

Mais de 40 bandas nacionais e internacionais já passaram pelo Pílulas do Porão do Rock. O próximo Porão do Rock, que promete ser a maior edição da história, está marcado para os dias 23 e 24 de maio de 2025.